OM Mercato : Longoria s'enflamme, Arkadiusz Milik est heureux

Publié le 22 janvier 2021 à 11:50

L'OM tient son attaquant tant recherché, Arkadiusz Milik. Il débarque du SSC Naples et est prêté pour 18 mois, jusqu’en juin 2022. Auteur du transfert de l’avant-centre polonais, Pablo Longoria se réjouit de cette signature. Le concerné est également heureux de rejoindre l’Olympique de Marseille.

OM : Pablo Longoria encense Arkadiusz Milik

Pablo Longoria a réussi à recruter l’avant-centre tant recherché par l'OM. Le directeur sportif du club provençal a mis trois semaines, après l’ouverture du mercato de l’hiver, pour acter le transfert d’Arkadiusz Milik, le potentiel "grand attaquant". Le dirigeant marseillais s’est félicité de la signature du joueur du Napoli à l’Olympique de Marseille. Mieux, il s'est enflammé pour sa recrue offensive. « Arkadiusz Milik a des qualités technique et physique, il a une bonne capacité à finir les actions », s'est réjoui le directeur du football des Phocéens. « Il a prouvé qu'il avait de la personnalité à Leverkusen quand il était très jeune, à l’Ajax Amsterdam, mais aussi plus récemment avec Naples en Ligue des champions ou encore avec l’équipe nationale de Pologne où il a montré beaucoup de détermination », a souligné Pablo Longoria.

La recrue de l'Olympique de Marseille se dit heureuse

En difficulté à Naples en Serie A, Arkadiusz Milik a l'occasion de relancer sa carrière qui a pris du plomb dans l'aile en Campanie, en Ligue 1. L'OM lui en a offert l'opportunité et il savoure sa signature au sein d'un club étoilé en Europe. « Je suis heureux et fier d'annoncer que je suis officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille, l'un des clubs les plus prestigieux en Europe », a-t-il écrit sur son compte Twitter. « Je suis prêt pour cette nouvelle aventure. Allez l'OM », a promis le joueur de 26 ans. Notons que Milik n'a pas joué le moindre match cette saison au Napoli avant son transfert à Marseille. Il ne rentre clairement pas dans les plans du coach Gennaro Gattuso.













Par ALEXIS