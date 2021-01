Stade Rennais : Destination Premier League pour Léa-Siliki ?

Publié le 22 janvier 2021 à 10:50

Le départ de James Léa-Siliki du Stade Rennais à l'occasion du mercato hivernal se fait de plus en plus sentir. Et le milieu de terrain des Rouge et Noir ne laisse pas indifférent à travers l'Europe. Après la Belgique et l'Italie, c'est maintenant l'Angleterre qui fait de l'oeil au joueur de Julien Stéphan, qui pourrait prendre la direction de la Premier League.

Mercato : l'Europe s'arrache James Léa-Siliki

Une chose est sûre, le milieu de terrain du Stade Rennais, James Léa-Siliki, suscite l'intérêt à l'étranger. Annoncé sur le départ, le joueur de 24 ans n'a finalement que l'embarras du choix. Lors de ce mercato hivernal, Anderlecht s'est tout d'abord positionné sur JLS, mais celui-ci n'était pas vraiment enthousiaste à l'idée de rejoindre la Belgique et la Jupiler Pro League. C'est plutôt vers la Serie A et le Genoa que son regard s'est tourné. Mais, selon RMC, Léa-Siliki aurait trouvé une porte de sortie du côté de la Premier League et de Watford. Le club anglais discuterait avec Rennes pour obtenir le prêt du milieu jusqu'à la fin de la saison 2020-2021, avec option d'achat. Etienne Capoue parti en Liga, à Villarreal, Watford cherche un solide renfort pour son entrejeu. Sous contrat jusqu'en 2023, le joueur de Julien Stéphan n'a que trop peu joué cette saison. À 24 ans, il a pourtant pris par à 111 matches avec les Rouge et Noir, marquant quatre buts pour sept passes décisives.

Stade Rennais : quelques départs pour un mercato calme

Parallèlement, le mercato du Stade Rennais est plutôt calme. Quelques départs, surtout en prêt, sont à prévoir. Notamment celui du milieu offensif et attaquant Yann Gboho. Le jeune Rennais devrait aller s'aguerrir en Ligue 1 pour le reste de la saison. Nîmes Olympique est sa destination le plus probable, où il aura pour mission d'aider les Crocodiles à ne pas descendre en Ligue 2, alors qu'ils sont actuellement 18e de Ligue 1 et potentiels barragistes. Le départ, plus frustrant celui-là, de Georginio Rutter se dessine également. L'attaquant rennais de 18 ans a refusé de prolonger avec le SRFC et va quitter la Bretagne. Il devrait s'engager en Allemagne et découvrir la Bundesliga sous les couleurs d'Hoffenheim. Enfin, la question se pose toujours pour les recrues en difficulté, le latéral Dalbert et le défenseur central Daniele Rugani. En instance de départ à Valladolid, le premier devrait bel et bien rester au Stade Rennais cet hiver, comme l'Italien, qui pourrait retrouver les terrains rapidement après une longue blessure contractée en octobre.













Par Matthieu