Mercato OM : Pape Gueye se lâche sur son faux départ à Watford

Publié par Timothée Jean le 18 novembre 2022 à 21:39

S’il a rejoint l’ OM à l’été 2020, Pape Gueye était proche de rebondir à Watford. Le Sénégalais est revenu sur ce transfert manqué.

Le milieu de terrain de l' OM, Pape Gueye, a bien failli poser ses valises du côté de la Premier League. L’affaire remonte à l’été 2020. À l’époque, l’international sénégalais, formé au Havre AC, était libre de tout contrat. Sa situation contractuelle et ses performances au HAC avaient rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs européens, à commencer par Watford. Le club britannique était même parvenu à boucler ce deal. Déjà au mois d’avril 2020, les Hornets avaient annoncé sa signature pour cinq saisons. Ce contrat devait prendre effet à partir du 1er juillet suivant. Mais durant cet intervalle, des vices de forme ont finalement fait capoter l'opération.

OM Mercato : Les vérités de Pape Gueye sur son transfert raté à Watford

Dans un entretien accordé à la chaine YouTube Pro Direct Soccer France, Pape Gueye est lui-même revenu sur les circonstances de son faux départ à Watford. « Il y a donc eu ce non-transfert dans ce club en Angleterre, mais j’ai continué à travailler. C’était un mal pour un bien. Il y a eu certains problèmes dans le contrat qui ont fait que ça ne s’est pas fait. Et derrière, il y a eu plusieurs clubs qui ont montré leur intérêt, en L1 et à l’étranger », a-t-il confié.

À la suite de ce désaccord avec Watford, Pape Gueye était toujours très sollicité sous le marché de transferts. Et c’est finalement l’ OM qui est parvenu à rafler la mise dans ce dossier au grand dam des dirigeants britanniques. L’ancien entraîneur marseillais André Villas-Boas est personnellement entré en contact avec le jeune joueur sénégalais pour le convaincre de signer. Ses échanges ont porté leur fruit. Ayant été convaincu, Pape Gueye accepta alors de signer un contrat de quatre ans à l’OM. « À la fin du mercato, il y a deux-trois clubs qui m’appellent, puis il y a Marseille. Villas-Boas était là et il m’appelle en personne. C’est une très bonne personne, je suis toujours en contact avec lui. Il m’a beaucoup aidé et je l’en remercie », a-t-il ajouté.

Heureux de défendre les couleurs de l’Olympique de Marseille, Pape Gueye était considéré comme un renfort plein de promesse. Pourtant, sa situation a totalement basculé cette saison où il n’est plus qu’un simple remplaçant sous les ordres d’Igor Tudor. Et même s’il reste très attaché au club phocéen, son départ durant le mercato hivernal n’est pas à exclure.