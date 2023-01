Stade de Reims Mercato : Un milieu de Reims courtisé en Angleterre

Publié par Jules le 17 janvier 2023 à 18:07

Alors que le mercato hivernal est relativement calme au Stade de Reims, un milieu pourrait atterrir en Angleterre dans les prochaines semaines.

Cette saison, le Stade de Reims joue le maintien en Ligue 1. Après un début de saison en dents de scie, qui a couté son poste d'entraîneur du club champenois à Oscar Garcia, Reims s'est bien repris sous les ordres de Will Still. Les Rémois occupent désormais la 11e place du classement, à 10 points du premier relégable, ce qui fait l'effet d'un grand bol d'air pour le Stade de Reims qui doit continuer sur cette lancée pour valider son maintien au plus vite.

Pour ce faire, le Stade de Reims veut avant tout consolider son effectif actuel, même si aucune signature n'a pour le moment été enregistrée par les dirigeants. De ce côté, Reims avance sur plusieurs dossiers, notamment la prolongation de Thomas Foket qui est en bonne voie. Néanmoins, les Rémois doivent faire attention à ne pas perdre des joueurs importants, comme c'est le cas de Marshall Munetsi, qui est pisté par plusieurs clubs anglais.

Stade de Reims Mercato : Marshall Munetsi intéresse trois clubs anglais

Comme le révèle Foot Mercato, Marshall Munetsi, milieu de terrain de 26 ans, aurait tapé dans l'oeil de trois formations anglaises. Titularisé à 14 reprises cette saison, le milieu de terrain zimbabwéen aurait la cote outre-Manche puisqu'un club de Premier League, et deux écuries de Championship se seraient penchées sur le profil du joueur Rémois.

Effectivement, le média en ligne affirme qu'en Premier League, le club de Bournemouth aurait des vues sur le milieu de terrain du Stade de Reims. En deuxième divisions anglaise, les équipes de Burnley et de Watford, à la lutte pour la montée, verraient d'un bon oeil ce renfort supplémentaire durant le mercato hivernal. Reste à savoir désormais si le SDR est vendeur, et si oui, à quel prix.