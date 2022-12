OM Mercato : Marseille bientôt sanctionné dans l’affaire Pape Gueye ?

Publié par Timothée Jean le 27 décembre 2022 à 21:45

Le litige opposant l' OM à Watford pour le recrutement de Pape Gueye sera étudié par le TAS. Une nouvelle date a été arrêtée par l’instance.

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, l’ OM s’active en coulisse pour renforcer son effectif. Les dirigeants phocéens comptent attirer de nouvelles recrues en janvier prochain. Plusieurs pistes sont déjà explorées en interne. Toutefois, l’Olympique de Marseille reste toujours sous le coup de possibles sanctions dans l'affaire Pape Gueye.

Pour rappel, le transfert gratuit de l'international sénégalais à Marseille durant l'été 2020 est toujours contesté par Watford. Le club britannique avait conclu un pré-contrat avec le milieu défensif, après son départ libre du Havre AC. Le 29 avril 2020, les Hornets avaient même annoncé sa signature, avant que le principal concerné entame des démarches pour résilier ce deal quelques jours plus tard en raison de vices de forme et des promesses non tenues. C’est durant cette période de désaccord entre les deux parties que l’ OM s’est immiscé dans le dossier et est finalement parvenu à détourner Pape Gueye de Watford.

OM Mercato : Affaire Pape Gueye, le TAS reporte son verdict

Agacés par la tournure de ces événements, les dirigeants britanniques ont alors porté l’affaire devant la FIFA. L’instance avait, dans un premier temps, sanctionné l’ OM d'une interdiction de recrutement et le joueur de 23 ans avait écopé de quatre mois de suspension. S’estimant lésés dans cette affaire, les dirigeants marseillais avaient de son côté immédiatement saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), qui a décidé de suspendre la sanction à titre provisoire. Et après étudié du dossier, le TAS va bientôt rendre son verdict définitif.

Dans cette affaire, l’instance avait initialement convenu qu’une audience devait avoir lieu en février prochain. Mais l’audience a finalement été reportée une nouvelle fois. Via son site officiel, le TAS a assuré qu’il se penchera les 8 et 9 mars prochains sur le dossier Pape Gueye. L’arbitrage sportif va-t-il sanctionner l’ OM ou donnera-t-il raison au club phocéen ? Le club phocéen sera bientôt fixé sur sort dans ce litige. En attendant, l’international sénégalais est toujours lié à Marseille jusqu’en juin 2024. Il postule pour une place de titulaire pour le match contre Toulouse prévu jeudi prochain au stade Vélodrome.