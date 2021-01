PSG - Montpellier HSC : Pochettino de retour sur le banc ?

Publié le 22 janvier 2021 à 11:20

Mauricio Pochettino absent du banc parisien depuis le 15 janvier, après avoir été testé positif au Covid-19, pourrait effectuer son retour ce vendredi, pour PSG - Montpellier HSC (21h), à l'occasion de la 21e journée de Ligue 1. Jeudi sa présence était cependant encore incertaine.

PSG : Mauricio Pochettino à distance

Le technicien argentin a dû suivre le match Angers SCO - PSG (0-1) de chez lui. Présent par téléphone pour communiquer avec ses joueurs avant le match, il avait également été en contact permanent avec ses adjoints Miguel D’Agostino et Jésus Pérez durant la rencontre. L'adjoint espagnol avait donné des détails sur la préparation du match dans ces circonstances : "La préparation et la planification du match sont les mêmes que d'habitude, c'était déjà fait dans la semaine, et nos rôles, à nous adjoints, n'ont pas changé concrètement. Évidemment, il fallait quelqu'un pour faire passer les messages aux joueurs. Miguel (d'Agostino) et Toni (Jimenez, entraîneur des gardiens) étaient en contact avec Mauricio et on discutait aussi par rapport à ce qu'on voyait comme on le fait d'habitude, et ça s'est passé tout à fait naturellement. » Une manière de procéder conservée durant cette semaine d'absence de l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Ce dernier a dirigé à distance les séances d'entrainements et a pu suivre le progrès de ses joueurs en direct avec les caméras, comme le rapporte Jesus Pérez.

Ligue 1 : un retour pour PSG - Montpellier ?

Mauricio Pochettino a aeffectué sa semaine d'isolement obligatoire, comme l'impose le protocole de la LFP. En théorie il pourrait donc revenir ce vendredi (21h), pour la réception de Montpellier au Parc des Princes. Ce n'est à ce stade qu'une hypothèse, car il faudra encore attendre les consignes du staff médical du PSG. Ces derniers pourront évaluer la situation et statuer sur un retour ou non du technicien argentin. S'il ne revient pas, son staff saura à nouveau gérer le match sans sa présence. Dans des propos rapportés par L'Equipe, Jesus Pérez confiait qu'il avait fallu s'habituer à travailler sans la présence de Mauricio Pochettino. "C'est très étrange pour moi, comme pour les autres, de travailler sans Mauricio, a confié l'adjoint. Mais il suit tout, y compris les entraînements en direct avec les caméras qui sont autour du terrain. On échange beaucoup. On est comme une famille, on est presque tout le temps ensemble. Contre Montpellier, on le sait, ce ne sera vraiment pas évident. Mais il nous faut continuer sur notre série actuelle, et notamment au Parc des Princes. Notre but est de prendre ces trois points afin de continuer à progresser et garder notre place de leader. Nous sommes focalisés sur nous, et sur ce que nous allons faire dans les trois prochaines semaines." Quoiqu'il en soit, le PSG sera bien prêt pour son match.













Par Hind