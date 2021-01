FC Nantes : Un gros tacle glissé à Waldemar Kita et Domenech

Publié le 22 janvier 2021 à 14:50

Waldemar Kita, président du FC Nantes, n’a pas que les supporters du club et le fisc sur le dos. À cause de sa gestion jugée mauvaise, il s’est également mis à dos une ancienne gloire des Canaris. Ce dernier demande d’ailleurs son départ du FCN.

FC Nantes : Colère des supporters nantais

Waldemar Kita est le propriétaire du FC Nantes depuis août 2007, soit 14 ans à la tête du club. Ces dernières saisons, les supporters des Canaris sont en colère et demandent son départ. Ils reprochent au président, une gestion opaque du club qui leur est cher. Huit fois champion de France entre 1965 et 2001, les Jaune et Vert n’ont plus gagné de titre il y a donc 20 ans. Le dernier trophée des champions remporté par le FC Nantes, c’était aussi en 2001. Ces dernières saisons, le club de Waldemar Kita ne parvient plus à se hisser dans le Top 5 de la Ligue 1.

Depuis le rachat du club de la Cité des Ducs par l’homme d’affaires franco-polonais, il a vu passer 16 entraîneurs (Michel Der Zakarian a dirigé deux fois). Nommé en décembre dernier, en succession de Christian Gourcuff (65 ans), Raymond Domenech (68 ans) est le 17e coach sous l’ère Kita. Malgré tout, les résultats escomptés par le public de la Beaujoire ne suivent pas ! De quoi soulever la colère des fans, qui réclament la démission du président du FCN. Sans oublier que ce dernier fait l’objet d’une enquête judiciaire depuis un bon moment, car il est soupçonné de fraudes fiscales.

La nomination de Domenech critiquée par Carrière

Éric Carrière, champion de France avec le club nantais en 2001, est revenu sur la gestion du propriétaire des Canaris. Selon lui, la nomination de Raymond Domenech est une erreur, car il ne pourra pas ramener le club au sommet. « Je pense que ça ne fonctionnera jamais […] Domenech ou un autre, quand on a bientôt 70 ans, c’est difficile de dire que l'on construit. Ce sont des choix pas cohérents », a martelé l’ancien milieu de terrain dans 20 Minutes. « Ce que je vois de Raymond Domenech, c’est qu’il aime être sur le devant de la scène. […] Il peut permettre au club de se sauver, car il y a plus faible que le FC Nantes. Mais ensuite ? Pour aller où ? » s’est interrogé le consultant de Canal+.

Kita doit partir du FCN selon l'ex-Canari

Pour Éric Carrière, « Kita aime bien le conflit », donc « il a pris un entraîneur qui aime ça aussi ». L’ex-Canari pense que le président du FC Nantes devrait partir du club, afin de mettre fin à la colère et à la grogne persistante des supporters. « Je ne vois pas l’intérêt pour lui de rester… Je ne comprends pas sa logique. Il subit beaucoup de choses depuis longtemps. C’est quelqu’un qui aime bien le conflit, je pense. Il faut vraiment aimer ça », a-t-il glissé. L'ancien Tricolore (10 sélections) a porté les couleurs nantaises entre 1995 et 2001.













Par ALEXIS