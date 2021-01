OM : Mathieu Valbuena dézingue les joueurs et Villas-Boas !

Publié le 22 janvier 2021 à 18:50

Ancien joueur de l'OM, Mathieu Valbuena a passé huit saisons faites de hauts mais aussi de bas du côté de la Canebière. Invité par RMC pour évoquer la mauvaise passe actuelle du club marseillais, "Petit Vélo" n'y est pas allé avec le dos de la cueillière et a fustigé les comportements des personnes présentes au club.

Valbuena tacle les dirigeants et AVB...

L'Olympique de Marseille est au coeur d'un climat délétère. Restant sur deux défaites en championnat, le club phocéen n'y arrive vraiment pas en 2021. Une situation critique qui fait couler beaucoup d'encre et qui agite forcément les supporters, très remontés contre leurs dirigeants et leurs joueurs. Mathieu Valbuena, milieu offensif de l'Olympiakos, est resté de 2006 à 2014 du côté des Bouches-du-Rhône et garde forcément un attachement particulier avec ce club malgré que l'histoire ait été terni par le passage du natif de Bruges à l'OL. Alors forcément, lorsque l'ancien joueur du Dynamo Kiev est interrogé sur la situation olympienne, c'est le supporter qui parle avant tout et qui a décidé de s'attaquer au bilan d'André Villas-Boas et à l'absence d'autorité des dirigeants : "ça fait un an et demi qu'il est à l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il a fait progresser son équipe? Rien du tout. (...) Eyraud a une grande part de responsabilité, ainsi que McCourt parce qu'on ne le voit pas."

...mais aussi l'attitude des joueurs de l'OM

Allumant ainsi les dirigeants olympiens, l'ancien international français (52 sélections, 8 buts) n'a également pas épargné les joueurs dont il dénonce l'attitude très passive, lui qui est bien placé pour parler des périodes compliquées à Marseille : "Il y a des problèmes beaucoup plus profonds à l'OM. À tous les étages. (...) On a l'impression qu'ils ont touché le fond contre Nîmes, mais ils creusent encore plus profond. Ça a été catastrophique dans tous les compartiments. Quand tu portes le maillot de l'Olympique de Marseille, tu dois avoir de la personnalité, du caractère, de l'amour propre. Tous ces ingrédients, il n'y a rien. Quand tu prends un but, normalement tu réagis. Il n'y a aucune réaction." De la réaction donc, c'est tout ce que demande les fans du club actuel sixième de Ligue 1, qui se déplace ce samedi à Monaco pour ce qui ressemble au match parfait pour se relancer.













