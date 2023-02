ASSE : Laurent Batlles inquiet avant d'affronter le Nîmes Olympique

Publié par Dylan le 19 février 2023 à 14:28

C'est un choc de bas de tableau qui va opposer Nîmes (17e) et l'ASSE (16e) lundi. Le coach des Verts, Laurent Batlles a de quoi se faire du soucis.

Le match à ne pas perdre pour l'AS Saint-Étienne. Le club forézien, 16ème et premier non-relégable, a certes repris du poil de la bête contre Annecy (3-2) et Dijon (2-0), mais il va falloir confirmer sur la pelouse du 17ème : le Nîmes Olympique. C'est dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 2 que les deux équipes vont avoir l'opportunité de se donner un grand bol d'air. Tous leurs concurrents au maintien ont déjà joué : le Dijon FCO (19ème) et le Rodez AF (20ème) ont fait match nul tandis que les Chamois Niortais (18ème) ont été battus au Havre.

Des résultats qui leur profitent, mais qui pourraient encore plus faire leurs affaires si l'un ou l'autre s'impose lundi. L'ASSE ne compte qu'un point d'avance sur le premier relégable... le Nîmes Olympique. C'est donc un match à six points que vont se disputer les Verts et les Crocos. En marge de ce rendez-vous, Laurent Batlles ne pourra pas compter sur plusieurs joueurs dont le milieu de terrain Aïmen Moueffek. L'attaquant français Gaëtan Charbonnier est également forfait pour le reste de la saison, à la suite d'une rupture du ligament croisé au genou droit.

Le Nîmes Olympique presque au complet avant d'affronter l'ASSE

Une autre mauvaise nouvelle a été apportée par l'entraîneur gardois, Frédéric Bompard. En conférence de presse d'avant-match, il a annoncé avoir un groupe quasiment au complet avant d'affronter l'AS Saint-Étienne. Seul le défenseur Benoît Poulain ne pourra prendre part à la rencontre, lui qui termine sa réathlétisation.

De quoi inquiéter Laurent Batlles et son groupe, qui sera lui amputé de plusieurs membres importants. Cependant, la dynamique des Crocos peut donner de l'espoir aux Verts. Après deux victoires consécutives contre Niort (3-2) puis Guingamp (2-1), les hommes de Frédéric Bompard ont rechuté face à Grenoble (0-2) avant de glaner un nul à Rodez (1-1). Seul bémol : l'ASSE n'a remporté que deux matchs à l'extérieur cette saison. Le troisième serait le bienvenue contre Nîmes, car les Verts pourraient prendre 4 longueurs d'avance sur la zone rouge à l'issue de la 24ème journée de Ligue 2.