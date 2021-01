Transfert PSG : Leonardo a un plan pour transférer Dele Alli

Publié le 22 janvier 2021 à 15:20

Nouvel entraîneur du PSG, Maurico Pochettino souhaite récupérer Dele Alli en difficulté à Tottenham cette saison. En effet, l’anglais de 24 ans n’est pas parmi les premiers choix de José Mourinho. Pour satisfaire l’attente du successeur de Thomas Tuchel, Leonardo semble avoir trouvé la proposition idoine.

PSG : Dele Alli finalement prêté au mercato ?

En manque de temps de jeu à Tottenham, Dele Alli désire rejoindre Maurico Pochettino au PSG, afin de se relancer. José Mourinho est disposé à permettre au milieu offensif d’avoir du temps de jeu dans un autre club de son choix. Mais le président de Tottenham n’est pas enclin à le voir partir définitivement, alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2024. Et pour contourner la position de Daniel Lévy, Leonardo aurait un plan. Le Paris Saint-Germain a proposé un prêt, assorti d’une option d’achat à la direction des Spurs, selon les informations de 90 min. Le club de la capitale veut ainsi se donner des chances de faire bouger les lignes à Londres lors de ce mercato. Dans ce cas de figure, Dele Alli pourrait retrouver Maurico Pochettino et certainement du temps de jeu au Paris SG. De plus, il pourrait revenir à Tottenham en Premier League s’il retrouve grâce aux yeux de José Mourinho ou si ce dernier n’est plus le manager du club londonien.

Quatre matchs en Premier League pour Dele Alli

Notons que Daniel Lévy n’attend pas moins de 50 M€ pour envisager les négociations en vue du transfert de l’international anglais, pourtant coté à 38 M€ par Transfermarkt. Cette saison, Dele Alli a fait 12 apparitions au sein de l'équipe du Special One, soit 4 en championnat, 6 en Ligue Europa, une en FA Cup (Coupe d'Angleterre) et une autre en EFL Cup (Coupe de la Ligue). À Tottenham, l'international anglais (37 capes) a inscrit 64 buts et offert 57 passes décisives, en 234 matchs disputés, toutes compétitions confondues.













