Stade Rennais - LOSC : Galtier défie les Rouge et Noir

Publié le 22 janvier 2021 à 13:50

Fort d'un succès contre Reims le dimanche dernier lors de la 20e journée de Ligue 1, le LOSC réalise une très belle saison jusqu’à là, malgré les difficultés que rencontre le club. Avant d'affronter dimanche le Stade Rennais, Christophe Galtier s'est présenté en conférence de presse pour évoquer la rencontre.

Le LOSC joue gros contre le Stade Rennais

Christophe Galtier réalise une belle performance avec le LOSC. Deuxième au classement du championnat de Ligue 1, à égalité de points avec le PSG. Cependant, cela se bouscule sur le podium. Au fil des matchs, c'est un jeu des chaises musicales qui s'est installé. Lyon talonne Lille avec deux points de retard, suivi de Monaco qui réalise une belle remontée au classement et le Stade Rennais à égalité de points aussi. L'OM a décroché après deux défaites consécutives et reste à la traine à la 6e place. En conférence de presse, Christophe Galtier a fait le point sur les absents et les retours dans le groupe : "Les absents sont : Burak Yilmaz par rapport à sa lésion au mollet, Jérémy Pied qui est en réathlétisation et qui va réintégrer les séances collectives à partir de la semaine prochaine. On verra demain si Renato (Sanches) peut réintégrer le groupe, il a travaillé cette semaine sans ressentir de gêne. Demain (samedi), il sera dans des conditions de match, évidemment je ferai en fonction de son ressenti. Zeki Çelik a fait 100% des séances, il sera disponible."

Pas de succès face aux gros pour Lille

Christophe Galtier, interrogé sur l'adversaire du dimanche, a évoqué les qualités du Stade Rennais : "On va jouer une équipe qui a joué la Champions League, un adversaire qui à la base est supérieur à nous de par son classement la saison dernière et la compétition jouée cette année. Ensuite, Rennes est sur une bonne dynamique, je crois que ça fait sept matchs qu'ils sont invaincus, ils ont retrouvé du souffle. (...) On sait que c'est toujours difficile, on sait que c'est une équipe joueuse avec beaucoup d'arguments dans le jeu, ils sont très offensifs, une vraie force sur les coups de pied arrêtés aussi. Même si Bourigeaud sera absent, je crois, pour suspension, mais ils ont quand même d'autres bons pieds, je pense notamment à Clément Grenier."

Questionné sur son manque de réussite contre les grosses équipes (le LOSC n'a encore battu à l'aller aucune équipe du haut du classement), Christophe Galtier a admis le fait en précisant que son équipe était, malgré tout, devant. "A l'heure où on se parle, c'est un concurrent direct, ça fait quand même deux ans que Rennes est européen. C'est un club qui a bien progressé. C'est vrai que nous n'avons pas eu le bonheur de l'emporter devant des grosses cylindrées, mais actuellement nous sommes devant", a conclu l'entraineur des Dogues.













Par Hind