PSG : Kylian Mbappé sérieusement remis en cause ?

Publié le 22 janvier 2021 à 12:50

Kylian Mbappé a connu une ascension fulgurante dans le football français. Le joueur du PSG et champion du monde 2018 est un des meilleurs attaquants au monde. Cependant, la popularité du joueur du Paris Saint-Germain serait en nette baisse selon un récent sondage.

Kylian Mbappé ne sait pas jouer simple

Kylian Mbappé est actuellement en difficulté en Ligue 1. Mais ce n'est pas juste sa baisse de forme temporaire qui inquiète les observateurs. Les choix du joueur sur le terrain sont eux aussi critiqués. L'attaquant a la réputation de multiplier les dribbles inutiles et de manquer de justesse dans ses choix dans la surface de réparation. On lui reproche notamment de ne pas savoir jouer simple, un excès de fioritures dans son jeu qui le met souvent en difficulté. L'ex-Monégasque veut prouver son talent et ce serait la raison derrière son manque de lucidité lorsqu'il s'agit de passer le ballon à ses coéquipiers. En sont la preuve, ses chiffres cette saison : Kylian Mbappé est 6e seulement au classement des meilleurs passeurs de Ligue 1 (4 passes), derrière des joueurs comme Florian Thauvin (troisième) et Andy Delort (première place). Récemment Mbappé avait été sévèrement critiqué sur RMC : "Aujourd’hui, Kylian Mbappé n’a pas sa place à Paris. Par rapport aux performances des autres joueurs, en admettant que Neymar revienne à un niveau normal (après sa blessure, ndlr), il n’a pas sa place au PSG.", avait déclaré Jean-Michel Larqué.

Mercato : un départ du PSG ?

Dans un sondage commandé par RTL et Winamax, l'entreprise de sondage française, Odoxa, donnait des chiffres sur la popularité de Kylian Mbappé auprès des français. Sur l'échantillon interrogé, 72 % pensent que Mbappé possède ce qu'il faut pour "devenir le meilleur joueur du monde dans les années à venir". Une baisse de 9 points par rapport à une précédente enquête réalisée en novembre 2019. Si le champion du monde reste fortement apprécié en France, pour beaucoup de suiveurs assidus du football, Kylian devrait quitter le PSG (47% des personnes questionnées). Le joueur qui lui reste défendu au sein de son club, et par son entraineur Mauricio Pochettino, est ciblé depuis ses débuts par le Real Madrid. Toujours au centre des rumeurs mercato, l'attaquant aura l'embarras du choix au moment où il décidera de la suite de sa carrière.













Par Hind