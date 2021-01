Stade rennais : Stéphan évoque l’arrivée de Létang au LOSC

Publié le 23 janvier 2021 à 06:00

Ancien président du Stade rennais, Olivier Létang a rebondi depuis décembre au LOSC. Entraîneur de Rennes, Julien Stéphan s’est prononcé sur le choix de son ancien dirigeant et est revenu sur son travail à Rennes.

Olivier Létang au LOSC, l’avis de Julien Stéphan

Le Stade rennais reçoit le Lille OSC ce dimanche pour la 21e journée de Ligue 1. Cette rencontre servira également de retrouvailles entre Julien Stéphan et Olivier Létang. Le deuxième a été pendant plus de deux ans le président du SRFC. Ses relations tendues avec certains collaborateurs, dont Julien Stéphan, ont notamment conduit à son limogeage en février 2020. Ce n’est qu’en décembre dernier qu’il a repris du service en tant que président du LOSC. Avant de retrouver son ancien patron, le coach rennais a tenu à lui rendre hommage. « Il a retrouvé un challenge excitant pour lui. Quand on est président du leader c’est un beau challenge. Mais ce week-end c’est le Stade Rennais contre Lille. C’est quelqu’un qui a été important ici. Il a une grosse capacité de travail. Ça ne m’étonne pas qu’il ait rebondi ailleurs », a confié le technicien breton en conférence de presse.

Un passage remarqué au Stade rennais

Dans sa sortie, Julien Stéphan est également revenu sur les années rennaises d’Olivier Létang. Il reconnaît que le nouveau président du LOSC a eu une part de responsabilité dans le récent succès du SRFC notamment le sacre en Coupe de France. « Une seule personne ne peut pas avoir les résultats tout seul. C’est une œuvre collective et il en était le président. Il y a eu des bons résultats qui perdurent depuis. Son passage a été important mais le club continue à se développer depuis un an et continuera à le faire sur l’avenir », a déclaré l’entraîneur du Stade rennais. À Rennes, Olivier Létang a été remplacé par Nicolas Holveck arrivé de l’AS Monaco.













Par Ange A.