Stade Rennais : Julien Stéphan, « c'est assez exceptionnel »

Publié le 23 décembre 2020 à 22:00

Le Stade Rennais de Julien Stéphan s'est offert une quatrième victoire consécutive en Ligue 1, ce mercredi soir face au FC Metz (1-0). Sans briller mais avec beaucoup de solidarité contre les Messins, le SRFC a définitivement oublié sa mauvaise série et peut maintenant se concentrer sur son jeu.

Clément Grenier : "On continue d'avancer"

Clément Grenier, milieu de terrain du Stade Rennais : "C'est une bonne soirée pour nous. On voulait continuer notre série et partir en vacances avec 31 points. On continue d'avancer, ça a été un match de guerriers sur un terrain peu évident. On a montré beaucoup de solidarité, on s'est créé des occasions. C'est une bonne série. Ce n'est pas toujorus évident de relever la tête. Ces quatre victoires de suite sont méritées même si ça n'a pas toujours été évident. On se repositionne là où on a envie d'être. Je suis heureux de ce but, je n'avais pas beaucoup de temps de jeu, ça a été compliqué depuis un an. Je savais qu'avec le travail, ça allait revenir. Cela me fait du bien sur le plan personnel, c'est satisfaisant. Je suis très heureux comme l'ensemble de l'équipe et du club. Le mercato ? Je n'ai pas encore réfléchi. Je n'étais pas satisfait ces derniers mois. Je en sais pas ce qu'il se passera en janvier. Mais j'aime ce club et je donnerai le maximum, notamment pour nos supporters qui ne sont pas là depuis longtemps. Sincérement, je ne sais pas ce qu'il se passera. Je veux continuer de jouer et qu'on croit en moi."

Julien Stéphan : "C'est assez exceptionnel"

Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais : "Victoire, qu'elle que soit la manière. Trois points, douze sur douze ces derniers matches. 31 points en 17 matches, ce n'était jamais arrivé dans l'ère moderne. C'est assez exceptionnel. Metz est une équipe difficile à manoeuvrer, robuste. On a pris le score et on a réussi à le conserver jusqu'au bout. C'est une équipe très athlétique, très engagée. Il fallait avoir de la patience, réussir à la déplacer. Ce n'est pas le plus beau de nos matches, mais c'est aussi un troisième blanchissage en quatre matches. On n'a pas craint Metz, mais il fallait s'ajuster pour ne pas tomber dans le piège de la contre-attaque qui lui réussit bien. Il fallait aussi s'ajuster à nos moyens du moment. Les joueurs ont été intelligents. Ce sont des machines avec cet enchaînement de match, je les ai félicités. On n'a manqué de rien puisqu'on a gagné (sourire) ! On nous a suffisamment tapé dessus aux matches précédents, il faut se satisfaire de ça. Il faut qu'on gagne en fluidité bien sûr. On saisit enfin les opportunités qui se présentent à nous. Il y a beaucoup de positif."

Recueilli par notre envoyé spécial au Roazhon Park.













Par Matthieu