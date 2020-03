Transfert : Nicolas Holveck est le Président du Stade Rennais !

Nicolas Holveck est bien le remplaçant d’Olivier Létang, tout récent ancien dirigeant du Stade Rennais. Sa nomination au poste de Président Exécutif du club breton a été officialisée en début d’après-midi par le club d'Ille-et-Vilaine.

Stade Rennais : La nomination de Nicolas Holveck est officielle

Olivier Létang a remis le Stade Rennais sur les rails avant d’être brusquement débarqué par François et François-Henri Pinault, le patron du principal club de football du bassin rennais. L’intéressé a lancé à l’officialisation de nomination : « C’est une très grande fierté d’avoir été choisi par MM François et François-Henri Pinault pour devenir Président Exécutif du Stade Rennais F.C. J’arrive dans des circonstances très particulières, mais dans l’une des périodes les plus fastes de sa longue histoire.»

Nicolas Holveck a fait savoir qu’il va prendre ses « fonctions avec beaucoup d’humilité et autant d’ambitions. » Le nouveau dirigeant rennais, qui veut réussir sa mission, espère pouvoir compter sur « Jacques Delanoë, Président du conseil d’administration, et sur Didier Roudet, Directeur général adjoint » du Stade Rennais. »

Nicolas Holveck était directeur général adjoint de l’AS Monaco. Mais avant, il était à l’ As Nancy où il était arrivé comme stagiaire avant de gravir tous les échelons pour devenir un des dirigeants les plus réputés de France. À Rennes, il va essayer de faire aussi bien qu’Olivier Létang, vainqueur de la Coupe de France. Avant ce succès, le club n’avait plus rien gagné depuis 1983, son titre de champion de Ligue 2.