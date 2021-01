OM : Succession de Sanson, Longoria sur un coup à 10 M€ ?

Publié le 25 janvier 2021 à 06:00

Directeur du football de l’ OM, Pablo Longoria aurait activé une piste en Argentine pour remplacer Morgan Sanson. Le milieu de terrain a rejoint Aston Villa cet hiver.

La succession de Sanson ouverte à l’ OM

L’Olympique de Marseille s’est montré actif sur le marché des transferts ces derniers jours. Le club a récemment cédé ses milieux Kevin Strootman (Genoa) et Morgan Sanson (Aston Villa). Dans le sens des arrivées, l’ OM a signé Pol Lirola et Arkadiusz Milik. Un autre renfort, notamment au milieu de terrain, est attendu cet hiver. Suite au transfert de Sanson (vendu à 18 millions d’euros), le club phocéen se cherche un nouveau milieu. Ces derniers jours, les noms de Mehdi Léris (Sampdoria), Mahmoud Dahoud (Dortmund) et Amine Harit (Schalke 04) ont été associés à Marseille. Selon les informations de Téléfoot, Pablo Longoria travaillerait également sur une autre piste en Argentine. La chaîne indique en effet que le dirigeant marseillais s’intéresse à Thiago Almada.

10 M€ à lâcher sur Almada ?

Âgé de 19 ans, Thiago Almada évolue à Vélez Sarsfield en Argentine. Le milieu offensif est présenté comme l’un des espoirs à son poste dans son pays. Il défend d’ailleurs les couleurs de l’équipe U20 argentine avec laquelle il compte 7 sélections et un but. Formé à Vélez, il est sous contrat jusqu’en 2023. Selon la même source, le club argentin réclamerait 10 millions d’euros pour lâcher sa pépite. Un montant jugé exorbitant par Pablo Longoria. Le directeur du football de Marseille tenterait de recruter le joueur à moindre coût.













Par Ange A.