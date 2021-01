OL Mercato : Kadewere affiche un voeu fort pour son avenir

Publié le 25 janvier 2021 à 08:30

Arrivé à l’ OL l’été dernier, Tino Kadewere donne satisfaction cette saison. Dimanche, il a encore été buteur lors de la victoire contre Saint-Étienne (0-5). Après la rencontre, il a fait part d’un souhait pour son futur.

Tino Kadewere encore décisif avec l’ OL contre Sainté

Tino Kadewere aime décidément les derbys contre l’AS Saint-Étienne. Dimanche, l’attaquant lyonnais a inscrit un doublé lors de la victoire de l’ OL sur la pelouse de l’ASSE (0-5). Le Zimbabwéen avait déjà réalisé pareille performance lors de la dernière confrontation contre les Stéphanois. Satisfait de la performance des siens, il a évoqué la possibilité pour Lyon de finir champion de France cette saison. « Si on continue comme ça, à prendre le maximum de points, on pourrait remporter le titre », a notamment déclaré le natif d’Harare. Grâce à leur succès, les Lyonnais sont revenus à deux points du PSG et du Lille OSC, co-leaders du championnat. Après la rencontre, le numéro 11 de Lyon a également dévoilé l’un de ses plus grands rêves : évoluer aux côtés de son idole Karim Benzema.

Kadewere rêve de Karim Benzema

« Jouer avec Karim Benzema à l’ OL ou le rejoindre à Madrid ? Peu importe, jouer avec lui serait un rêve qui deviendrait réalité », a révélé Tino Kadewere selon les propos rapportés par Foot Mercato. Le buteur de l’Olympique lyonnais suit les traces de l’attaquant du Real Madrid avec les Gones. Il en est déjà à 9 buts et 3 passes décisives en 20 apparitions sous le maillot lyonnais. Reste plus qu’à savoir si son rêve se réalisera dans les années à venir.













Par Ange A.