PSG : Des nouvelles des joueurs blessés face à Montpellier

Le PSG s'est largement imposé (4-0), vendredi, au Parc des Princes contre le Montpellier HSC, lors de la 21e journée de Ligue 1. Mais Mauricio Pochettino aura vu deux de ses joueurs quitter leurs partenaires en cours de rencontre, alors que l'infirmerie parisienne se vidait petit à petit. Cependant, pour Marquinhos et Keylors Navas, les nouvelles sont rassurantes.

PSG : Keylors Navas et Marquinhos blessés

Le LOSC ne lâche pas le PSG au classement du championnat de France. Les Lillois ont répondu, sur le terrain du Stade Rennais (1-0), à la victoire du PSG contre Montpellier vendredi. Un match qui a permis à Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, de retrouver le goût du but après de longues minutes de disette. Mais, au cours de la rencontre, le Paris Saint-Germain a perdu deux nouveaux joueurs sur blessure, alors que l'entraîneur Mauricio Pochettino retrouvait un effectif presque complet. En effet, le gardien costaricien Keylor Navas a dû sortir à la mi-temps, tandis que le défenseur central Marquinhos l'a imité en ne finissant pas la rencontre. Le premier souffre de douleurs à la poitrine à la suite d'un choc reçu lors de l'entraînement. Le Brésilien, lui, a senti ses adducteurs siffler et a préféré écourter son match. Deux blessures préoccupantes à trois semaines d'affronter le FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Les deux joueurs disponibles contre le FC Lorient ?

Mais que l'entraîneur argentin du PSG et son staff se rassurent. Les premiers examens effectués sur Keylor Navas et Marquinhos se veulent rassurants, a informé L'Equipe. "Aucune absence longue durée" n'est prévue pour le gardien et le défenseur. L'ancien portier du Real Madrid "a préféré s'arrêter par précaution", mais ne souffre de rien de grave. Pareil pour Marquinhos, dont le premier diagnostic "fait état d'une lésion de grade 1". Le Brésilien va passer un nouvel examen ce lundi, mais il devrait pouvoir tenir sa place dimanche, pour la 22e journée de Ligue 1, sur la pelouse d'un promu bien mal en point, le FC Lorient.













