Stade Rennais Mercato : Offres et portes de sortie pour Niang

Publié le 25 janvier 2021 à 12:30

Ça commence à bouger pour le Stade Rennais à l'occasion de ce mercato d'hiver. Annoncé "plutôt calme" par le président des Rouge et Noir, Nicolas Holveck, la fin de la fenêtre des transferts est finalement plus active que prévue. Les prêts de James Léa-Siliki et Yann Gboho sont en bonne voie et M'Baye Niang pourrait finalement être amené à quitter le SRFC malgré ses déclarations du début de l'hiver.

Mercato : ça bouge au Stade Rennais

Le Stade Rennais n'a pas encore conclu les prêts de Yann Gboho et James Léa-Siliki. Le premier était attendu du côté du Nîmes Olympique, mais selon les dernières informations du Midi Libre, ça coince. Le club gardois, avant-dernier de Ligue 1, n'a "aucune marge de manoeuvre financière" pour la prise en charge du salaire de l'offensif rennais. Le joueur de 20 ans s'éloigne des Crocodiles, mais pourrait trouver une autre solution au sein de l'élite française. Son prêt du côté de Dijon ou de Strasbourg avait été évoqué en même temps que Nîmes. Parallèlement, James Léa-Siliki devrait lui aussi être prêté, mais les contacts avec Watford en Championship, où évolue l'ancien Rennais Ismaïla Sarr, ont été démentis. Le Genoa s'intéressait aussi au milieu de terrain du Stade Rennais, tout comme Anderlecht.

Niang sur le départ, Boëtius pour le remplacer ?

Mais les choses pourraient aussi bouger en attaque du côté du SRFC. Après avoir annoncé, au début de l'hiver, sa volonté de rester au Stade Rennais, M'Baye Niang étudierait désormais les possibilités qui s'offrent à lui lors du mercato hivernal. Barré par le retour proche de Serhou Guirassy, le buteur sénégalais pourrait trouver du temps de jeu ailleurs. Selon footmercato, Al Shabab, club d'Arabie Saoudite, veut faire venir M'Baye Niang sous la forme d'un prêt. Le joueur, qui n'a pris part qu'à neuf rencontres cette saison, pour un but, auraient également reçu des offres en provenance de la Turquie. Ce potentiel départ pourrait être rapproché à l'intérêt que porte le Stade Rennais sur Jean-Paul Boëtius, polyvalent joueur offensif de Mayence, qui serait en discussion avec les Rouge et Noir, selon les informations de Bild. L'arrivée du Néerlandais pourrait compenser un éventuel départ de M'Baye Niang.













Par Matthieu