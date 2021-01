Stade Rennais Mercato : Holveck fait taire toutes les rumeurs

Publié le 26 janvier 2021 à 11:15

Le Stade Rennais avait prévu un mercato calme, selon les dires de son président Nicolas Holveck, et ce dernier compte bien tenir ses propos. Alors que plusieurs départs sont envisagés, notamment en prêt, du côté des Rouge et Noir, le président du club breton a réagi sur le possibilité de recruter le Néerlandais Jean-Paul Boëtius, de Mayence.

Le Stade Rennais veut un mercato calme et l'aura

Le SRFC n'a pas réussi à accrocher le LOSC, dimanche, lors de la 21e journée de Ligue 1 au Roazhon Park. Les joueurs de Julien Stéphan se sont inclinés (0-1) face au co-leader du championnat de France et pointent à la cinquième place, derrière les Lillois, le PSG, l'OL et Monaco. Le Stade Rennais est à sa place en ce début d'année 2021 et ne compte pas se renforcer lors des derniers jours de ce mercato hivernal. Pourtant, le média allemand Bild a révélé un intérêt prononcé des Rouge et Noir pour Jean-Paul Boëtius, milieu offensif polyvalent de 26 ans évoluant à Mayence, en Bundesliga. Un profil intéressant pour un international néerlandais qui pourrait sérieusement venir renforcer l'équipe de Julien Stéphan. Mais le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, a jeté un froid sur le dossier en démentant lundi soir dans les colonnes de Ouest-France. Il a même coupé court à toutes les rumeurs d'arrivée cet hiver. "On ne cherche pas de joueur. Et quand on ne cherche pas, on est sûr de ne pas en signer", a lâché Nicolas Holveck.

Ça coince dans le sens des départs

Mais le président rennais n'a pas évoqué les départs qui se font sentir au SRFC depuis quelques jours. En effet, James Léa-Siliki est proche de quitter le Stade Rennais. Le milieu de terrain de 24 ans était dans le viseur du Genoa et de Watford, mais il semblerait que cela coince désormais pour son départ. Il en va de même pour Yann Gboho. L'attaquant du Stade Rennais, annoncé en prêt en Ligue 1, et plus précisément à Nîmes, ne devrait pas rejoindre les Crocodiles. Midi Libre annonçait lundi que les Gardois avaient passé la main sur le joueur de Julien Stéphan, en raison de leur incapacité à prendre en charge une partie ou l'intégralité du salaire du jeune offensif rennais. D'autres options en Ligue 1 s'étaient présentées pour Yann Gboho, notamment à Dijon et Strasbourg, deux autres clubs qui tentent de relever la tête après un début de saison compliquée.













Par Matthieu