Transfert PSG : Une offre à 120 millions difficile à refuser !

Publié le 26 janvier 2021 à 13:15

Le PSG prépare ses armes sur le marché des transferts. Grâce aux futurs mercato, Leonardo et la direction des champions de France veulent bâtir un nouveau Paris Saint-Germain, en s'appuyant notamment sur sa star Neymar et pourquoi pas sur celle du FC Barcelone, Lionel Messi. Mais pour s'assurer la présence d'un autre de ses joueurs clés, l'état-major du club, au Qatar, prépare une offre stratosphérique.

Mercato : le Qatar veut rêver encore plus grand

La prolongation de Neymar est en bonne voie, le PSG tient la pole position pour Lionel Messi... Le dernier gros dossier à régler pour Leonardo et le PSG est bien celui de la prolongation de Kylian Mbappé. Comme pour le Brésilien, le contrat du buteur français prend fin en juin 2022 et les discussions sont longues. "J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris", a déclaré le buteur du PSG après son doublé contre Montpellier HSC, à l'occasion de la 21e journée de Ligue 1 Uber Eats. "Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion."

"Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens", a résumé la semaine dernière le directeur sportif brésilien du PSG, dans les colonnes de France Football. Leonardo admettait également avoir "de bonnes sensations" pour les dossiers de prolongation de Kylian Mbappé et Neymar. Mais voilà plusieurs semaines que les négociations trainent malgré le bon feeling du directeur sportif et chaque jour amène son lot d'inquiétude. L'arrivée de Mauricio Pochettino pourrait être un argument fort si l'Argentin parvient rapidement à mettre dans la tête de l'ancien Monégasque l'idée qu'il puisse franchir un palier sous ses ordres.

PSG : Leonardo et al-Khelaïfi font tout pour Mbappé

Pour enfin convaincre Kylian Mbappé de prolonger au Paris SG, l'état-major au Qatar veut mettre le paquet. Il faut tout d'abord offrir au joueur de 22 ans les garanties qu'il demande. Elles sont tout d'abord sportives. Le natif de Bondy veut une équipe capable d'aller batailler pour la victoire finale en Ligue des champions tous les ans. Il faudra alors faire un nouvel effort sur le mercato pour Doha. Mais rien ne permet d'affirmer à 100% que les joueurs visés sur le marché des transferts viendront. Et la direction du PSG pense qu'un gros contrat pour Kylian Mbappé pourrait couper court à ses "réflexions". Selon José Alvarez, journaliste espagnol, le PSG prépare une offre gigantesque pour Mbappé, à la hauteur de ses espérances.

C'est en effet, un contrat se chiffrant à 120 millions d'euros qui attend le champion du monde 2018. Le tout sur une durée de quatre saisons, soit 30 millions d'euros par an. L'équivalent du contrat de son partenaire sur le terrain, Neymar. Avec des émoluments atteignant ceux du n°10 brésilien, Kylian Mbappé pourrait rapidement faire une croix sur le Real Madrid et Liverpool, les destinations les plus probables en cas de départ du PSG.













Par Matthieu