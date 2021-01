OM Mercato : Virer Payet et Thauvin, la solution pour l'OM ?

Publié le 26 janvier 2021 à 14:15

L'OM va mal et ses cadres sont très loin de montrer l'exemple. Ils sont même plutôt la cause d'une partie des maux actuels du club, incapables de s'entendre dans le vestiaire de l'équipe dirigée par André Villas-Boas. Deux gros salaires aux performances décevantes... Ne serait-ce pas le moment pour l'Olympique de Marseille de faire le ménage et de se débarrasser une bonne fois pour toutes de Dimitri Payet et Florian Thauvin.

Un clash de cour d'école entre Payet et Thauvin

André Villas-Boas peut chercher la taupe dans son vestiaire, le problème est ailleurs. RMC a révélé, tout comme L'Equipe, les tensions qui règnent au sein de l'effectif de l'entraîneur portugais de l'OM. Florian Thauvin et Dimitri Payet, deux des cadres principaux du vestiaire, ne se supporte plus. À l'origine des tensions, les négociations du Réunionnais pour sa prolongation de contrat, qui a accepté une baisse de salaire sur ses deux prochaines saisons, avec un poste en interne à la clé à l'issue de sa carrière sportive. Une trahison selon le champion du monde 2018.

De là, les reproches fusent entre les deux joueurs, qui s'accusent de ne plus jouer pour l'équipe mais seulement pour eux. La fin de contrat de Florian Thauvin, à l'issue de la saison, est selon Payet la raison du comportement du milieu offensif gaucher de l'OM. Un clash dont l'Olympique de Marseille n'a pas besoin, alors qu'il reste sur une victoire lors de ses huit derniers matches en Ligue 1, dont deux défaites à domicile face à la lanterne rouge d'alors, Nîmes (1-2), et un promu, le RC Lens (0-1). Et que son mercato est pour le moment très intéressant avec les arrivées de Pol Lirola et Arkadiusz Milik.

Mercato : l'OM peut-il se débarrasser de ses deux cadres ?

Il n'en fallait pas plus pour que les observateurs de la Ligue 1 Uber Eats montent au créneau. Daniel Riolo, chroniqueur sur RMC, a livré son sentiment. "Entre Payet et Thauvin, la brouille perdure. Ça fait des années qu'ils ne s'entendent pas. Ils ne font pas abstraction de ça devant le groupe, puisqu'ils ne pensent qu'à leur gueule... Le tort est partagé. Ils sont incapables de s'entendre pour le bien d'une équipe, sachant que ce sont deux stars, deux salaires importants dans un gros club français, c'est de l'ignorance, de l'incompétence. C'est très grave", a fait remarquer Riolo. "Il y a une sale ambiance dans le vestiaire de l'OM. La solution pour l'OM, ce serait de sortir Thauvin et Payet du vestiaire. J'en parle depuis quelques semaines. C'est dur de gérer un vestiaire avec des clans. Villas-Boas a reconnu la guerre. Il a fracturé le vestiaire. Payet, il est brouillé avec le coach, il est sur le banc. Et Thauvin n'a pas complètement assumé la brouille. Il n'est plus trop là. C'est très chaud. La saison va encore mal finir pour l'OM... C'est compliqué quand même."

Le départ rapide de Florian Thauvin pourrait apaiser une partie des tensions, puisque celui de Dimitri Payet semble exclu à court terme. Pour Thauvin, les portes de sorties sont nombreuses : Tottenham et Leicester en Premier League, l'AS Roma et le Napoli en Serie A, et toujours le Séville FC en Liga. Pablo Longoria aurait sans doute une bonne idée en vendant son ailier, pourtant auteur de sept passes décisives cette saison, mais qui ne semble plus du tout avoir la tête à l'OM depuis quelques semaines...













Par Matthieu