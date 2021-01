Real Madrid : les joueurs à fond derrière Zinedine Zidane

Publié le 26 janvier 2021 à 17:00

Décrié en ce début d'année suite aux mauvais résultats du Real Madrid, Zinedine Zidane s'est trouvé plus que jamais sur la sellette. Force est de constater que le technicien français a de la ressource et prouve qu'il est un grand entraîneur ayant développé au fil des ans une véritable relation avec son groupe, encore en symbiose avec lui aujourd'hui.

Zinedine Zidane, plus que jamais critiqué

Période compliquée pour le Real Madrid. Ayant concédé le nul face à Osasuna en Liga, les deux défaites en coupe face à l'Athletic Bilbao mais surtout face à Alcoyano, équipe de troisième division, auraient pu coûter la tête à l'ancienne légende des Galactiques. Il n'en sera rien, et malgré sa contamination à la Covid-19, le coach marseillais a même repris du crédit lors de la victoire de ses ouailles à Alavès. Malgré cela, ZZ reste sur un siège éjectable malgré la confiance aveugle de son président, Florentino Pérez, qui pourrait céder à la pression des médias ibériques et des supporters madrilènes, qui reprochent à l'entraîneur de 48 ans de nombreuses choses, parmi lesquelles son manque de confiance envers les jeunes et le manque d'allant offensif de son équipe.

Zizou peut compter sur le soutien de l'institution Real Madrid

Ces critiques pourraient alors pousser le président du Real à se séparer de Zizou, mais ce ne serait alors sans compter sur l'avis des joueurs. Et de ce côté-là, on est catégorique : les joueurs veulent conserver Zinedine Zidane et feront tout pour qu'il reste au club jusqu'à la fin de son contrat en juin 2022, au minimum. C'est en tout cas ce qu'affirme Eduardo Inda, directeur du média espagnol OK Diario : "Depuis quelques jours, on se demande si le cycle de Zidane au Real Madrid est terminé ou si les joueurs n’en veulent plus. Mais parmi les stars du vestiaire, on me dit qu’ils sont à mort avec l’entraîneur. Sergio Ramos, Benzema, Varane, Modric... Le reste de l'équipe est également derrière l’entraîneur. " Des déclarations qui entérinent donc la confortation de Zidane sur le banc des Merengue, pour qui les prochains mois seront cruciaux afin de mettre un terme définitif aux critiques intempestives à son égard.













Par Chemssdine