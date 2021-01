OM Mercato : Direction la Premier League pour Jordan Amavi ?

Publié le 27 janvier 2021 à 09:30

Le mercato hivernal réalisé par Pablo Longoria pour l'OM a impressionné supporters et observateurs. Malgré la crise que traverse actuellement l'Olympique de Marseille en Ligue 1, le directeur du football marseillais a réalisé de bonnes opérations sur le marché des transferts, dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Et l'Espagnol l'a annoncé, ce n'est pas encore fini pour ce mois de janvier.

Mercato : Pablo Longoria met tout le monde d'accord

L'OM avait pris un tournant inquiétant début janvier. Entre ses défaites à domicile contre Nîmes et le RC Lens, sa campagne de Ligue des champions désastreuse et l'ambiance délétère qui semble régner en interne, l'Olympique de Marseille se demandait bien comment elle allait attirer dans ses filets quelconque joueur bien coté. C'était sans compter sur Pablo Longoria, qui a réussi à arracher Pol Lirola de la Fiorentina et Arkadiusz Milik du Napoli. En ayant combler les manques de l'équipe d'André Villas-Boas aux postes de latéral et d'attaquant, l'Espagnol pouvait se féliciter de ses prouesses. Mais il l'a fait en toute modestie, à l'occasion de la présentation du nouveau buteur de l'OM. "J'ai fait mon travail. Je dois chercher à faire ça, a simplement déclaré Pablo Longoria. Le mercato qu'on fait ne peut pas être évalué pendant ce même mercato, ça sera jugé en fin de saison, c'est là qu'on verra si on a pris ou non les bonnes décisions."

Jordan Amavi devrait bien quitter l'OM

Il en va de même dans le sens des départs. L'OM a poussé vers la sortie Kevin Strootman et son gros salaire. Il a réussi à vendre correctement le milieu de terrain Morgan Sanson à Aston Villa, pour un peu plus de 15 millions d'euros. Et le club olympien veut continuer à dégraisser cet hiver. Florian Thauvin cherche une porte de sortie en Premier League ou en Serie A. Le gaucher, à qui il ne reste que six mois de contrat, n'aurait "plus la tête à Marseille", selon Téléfoot. Jordan Amavi est lui aussi en fin de contrat. Les négociations pour une prolongation du latéral de 26 ans n'avancent pas et ses options de départ sont nombreuses cet hiver.

En effet, arrivé à l'OM en août 2017, Jordan Amavi, passé par l'OGC Nice et Aston Villa, a des options à l'international. Crystal Palace ou le Napoli ont le latéral gauche dans le viseur. Mais, selon Canal+, le club le mieux placé pour s'attacher les services du joueur serait Leeds United. En cas de départ chez les Peacocks, Amavi retrouverait une vieille connaissance de l'OM : Marcelo Bielsa. L'entraîneur argentin, passé sur le banc marseillais entre 2014 et 2015 pour une saison inoubliable pour les supporters locaux, s'intéresse effectivement au latéral phocéen. L'opération pourrait être finalisée très rapidement alors qu'il ne reste que quelques jours pour ce marché des transferts hivernal. À noter que Pablo Longoria l'a annoncé : il essaiera de trouver un remplaçant à Morgan Sanson, tout juste parti, dans les jours à venir.













