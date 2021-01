Real Madrid Mercato : Coup de tonnerre dans le dossier Alaba !

Publié le 27 janvier 2021 à 10:45

Son contrat expirant au mois de juin au Bayern Munich, David Alaba sera l'une des attractions du mercato estival et chercherait d'ores et déjà une destination pour la prochaine saison. Annoncé tout proche de s'engager au Real Madrid, d'autres courtisans se seraient montrés encore plus prompt et auraient changé la donne.

Mercato : c'était quasiment fait avec le Real Madrid

Depuis son arrivée en 2009 en Bavière, David Alaba ne cesse d'impressionner pour s'imposer onze ans plus tard comme l'un des joueurs les plus complets qui puisse exister. Véritable couteau suisse, l'Autrichien de 28 ans s'est affirmé comme un joueur très polyvalent et capable de performer n'importe où sur le terrain. En fin de contrat dans cinq mois, le joueur passé par Hoffenheim a négocié un contrat à hauteur de quinze millions d'euros annuels, requête à laquelle le champion d'Europe en titre n'a pu accéder. Son départ en juin étant acté, de nombreux clubs s'étaient positionnés sur lui et après moult négociations, la presse espagnole annonçait un accord avec le Real Madrid à hauteur de onze millions d'euros annuels et d'un contrat de quatre ans.

Manchester City ne va pas lâcher l'affaire pour Alaba

Une information démentie par le père du joueur, qui déclarait au début du mois : "Il n'y a rien de fait avec le Real Madrid et rien n'est signé. Il y a d'autres clubs intéressés. " Ces clubs intéressés sont également des cadors en Europe comme le PSG, Liverpool, le FC Barcelone ou encore Manchester United. Mais selon les dernières informations d'AS, le plus pressant de tous serait Manchester City. Pep Guardiola, qui avait fait de l'Autrichien l'un de ses hommes forts lors de son passage en Bavière, voudrait le rapatrier en Angleterre et le club anglais aurait proposé un salaire annuel de quatorze millions d'euros, le tout sans compter les nombreux bonus. Un sacré pactole pour le gaucher, pour qui le Real devra donc mettre les bouchées doubles pour espérer obtenir gain de cause.













Par Chemssdine