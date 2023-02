PSG Mercato : Guardiola à la place de Galtier, la folie du Qatar

Publié par JEAN-LUC D le 10 février 2023 à 19:25

Alors que Christophe Galtier est en difficulté depuis le retour de la Coupe du monde, Pep Guardiola pourrait être le prochain coach du PSG. Explications.

D’après la presse britannique, les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain se tiendraient déjà prêts à transmettre une offre folle à Pep Guardiola, dont l'avenir sur le banc de Manchester City serait fortement remis en cause avec les récents scandales financiers autour du club anglais. En effet, le quotidien L’Équipe avait déjà associé le technicien espagnol au PSG en mai dernier lorsque Nasser Al-Khelaïfi cherchait un successeur à Mauricio Pochettino, avant de nommer Christophe Galtier. Et le média francilien indiquait que Pep Guardiola faisait rêver l’Émir du Qatar, le propriétaire du club de la capitale.

Si l’affaire était quasiment impossible pour les dirigeants parisiens, le portail britannique Four Four Two rapporte ce vendredi que le Champion de France en titre se préparerait à faire une proposition hors norme à l’ancien coach du Barça si jamais il décidait d’aller au bout de sa logique en claquant la porte si Manchester City venait à être lourdement sanctionné par la Premier League pour les manoeuvres financières illégales supposées. Pas si vite semble dire le principal concerné.

PSG Mercato : Pep Guardiola calme les rumeurs autour de son avenir

Arrivé en juillet 2016 en provenance du Bayern Munich, Pep Guardiola ne compte pas abandonner Manchester City dans la tourmente. En effet, selon le rapport publié il y a quelques jours par l’instance anglaise, les Citizens se sont rendus coupables d’une centaine d’infractions au règlement financier de la Premier League. Plusieurs degrés de sanction sont évoqués en cas de condamnation, notamment le retrait de points ou une relégation pure et simple comme réclamés par certains concurrents locaux des Skyblues. Qu’à cela ne tienne.

Guardiola ne quittera pas le banc de Manchester City, peu importe ce qui arrivera. « Je ne bouge pas de mon siège, je peux vous l’assurer. Je veux y rester plus que jamais. Après tant et tant d’années passées en Premier League, je ne veux pas partir », a déclaré le coach catalan ce vendredi en conférence de presse. Le Paris SG est donc fixé.