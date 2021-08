Juventus Mercato : Accord entre Cristiano Ronaldo et Man City !

Publié par Thomas le 26 août 2021 à 16:10

Le monde du football vit très certainement ses heures les plus folles de son histoire. Alors que Kylian Mbappé est en passe de rejoindre le Real Madrid, avec une réunion prévue entre le PSG et les dirigeants merengues ce soir, c’est désormais Cristiano Ronaldo qui devrait faire les gros titres du mercato estival. L’attaquant portugais est à un pas de rejoindre Manchester City avec qui il est tombé d’accord.

Juventus Mercato : Guardiola fait le forcing pour Cristiano Ronaldo

Le quintuple Ballon d’Or risque d’enflammer les derniers jours du mercato et pour cause, après trois saisons à la Juventus, Ronaldo ne devrait pas rester chez la Vieille Dame à qui il a récemment fait part de sa décision de partir. Le joueur s’est proposé il y a quelques jours à Manchester City, un club qu’il apprécierait beaucoup ces dernières années, malgré son passage mythique chez le rival mancunien de 2003 à 2009. Le Portugais de 36 est parvenu à un accord avec les Citizens et pourrait acter son départ dans les prochaines heures. Du côté de l’Angleterre, tout est ok, que ce soit Pep Guardiola qui rêverait d’entraîner CR7 après avoir eu l'Argentin Lionel Messi sous ses ordres au Barça.

L’agent du joueur Jorge Mendes, s’est réuni avec le bord Bianconeri dans la matinée pour trouver un accord commun, car si Ronaldo a le feu vert de Manchester City, reste désormais à convaincre la Juvenuts, qui demanderait une somme de 29 millions d’euros pour sa star. Selon le media AS, l’ancien joueur du Real Madrid va parapher un contrat jusqu’en 2023 et toucher un salaire de 15 millions d’euros net.

Le club italien désire lui procéder à un échange avec l’attaquant brésilien Gabriel Jesus, mais Guardiola ne se montre pas favorable à laisser filer son joueur jugé intouchable à City. Dans le même temps, Massimiliano Allegri aurait jeté son dévolu sur Moise Kean (Everton), fortement pressenti pour remplacer CR7 à la pointe de l’attaque. Tout n’est plus qu’une question d’heures. En Italie, la presse est catégorique, Ronaldo partira avant le prochain match de la Juve contre Empoli, samedi soir.