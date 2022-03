Real Madrid Mercato : Florentino Pérez veut piocher au Bayern

Publié par Jules le 30 mars 2022 à 14:29

Tandis que le grand ménage est annoncé du côté du Real Madrid, Florentino Perez s'intéresserait à un joueur du Bayern pour renforcer son effectif.

Real Madrid Mercato : Alaba pousse pour recruter un ancien coéquipier

Le Bayern Munich, en tête de Bundesliga et toujours présent en Ligue des Champions, réalise une bonne saison sous les ordres de Julian Nagelsmann. Néanmoins, quelques problèmes internes commencent à voir le jour dans le vestiaire munichois et le Real Madrid pourrait bien en profiter pour renforcer encore un peu plus son effectif, notamment après le possible départ de Rodrygo sur l'aile. D'après Bild, Serge Gnabry serait, en effet, frustré de son statut au sein du club allemand et pourrait faire ses valises dès cet été.

Alors qu'il ne reste qu'un an de contrat à l'international allemand (31 sélections), il n'a toujours pas réussi à se mettre d'accord avec son club sur les termes d'une potentielle prolongation. Une opportunité à saisir pour le Real Madrid qui veut dégraisser son effectif et qui reste donc attentif aux bonnes opportunités. Toujours d'après Bild, David Alaba tenterait lui-même de convaincre Gnabry de rejoindre les Merengues pour obtenir un meilleur statut.

Le Bayern Munich dans l'impasse pour Serge Gnabry

Au Bayern Munich, le cas Serge Gnabry est compliqué à gérer. Alors qu'il est essentiel dans le système du Bayern, Serge Gnabry n'a toujours pas prolongé son contrat. La raison ? Le joueur souhaite toucher au moins autant que d'autres cadres de l'effectif, notamment Kingsley Coman et Leroy Sané. Une augmentation que le club allemand ne semble pas vouloir lui accorder, ce qui commence à frustrer l'ailier de 26 ans.

Le Real Madrid pourrait alors profiter de la situation pour arranger l'arrivée de Serge Gnabry cet été, tandis que le Bayern, s'il n'arrive pas à prolonger son joueur, sera contraint de le vendre lors du mercato estival ou de risquer de le voir partir libre en juin 2023. Une situation délicate dans laquelle l'intermédiaire de David Alaba pourrait beaucoup aider les Merengues.