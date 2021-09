Manchester City Mercato : Guardiola réclame un renfort de renom !

Publié par Clément M. le 26 septembre 2021 à 15:35

Malgré le bon début de saison de son équipe et un mercato XXL réalisé par Manchester City cet été, Pep Guardiola n'est pas encore pleinement satisfait de son effectif. Le technicien espagnol souhaiterait effectivement un avant-centre de renom.

Guardiola réclame un attaquant de renom !

Deuxième de Premier League à seulement une longueur du leader Liverpool, et tout juste vainqueur (0-1) du choc face à Chelsea ce week-end, l'entraîneur citizen devrait logiquement être satisfait du début de saison de son club. D'autant plus que ses dirigeants ont une nouvelle fois cassé la tirelire lors du dernier mercato estival en réalisant le plus gros transfert de l'histoire du championnat anglais avec la signature de Jack Grealish pour la modique somme de 118 millions d'euros.

Seulement voilà, Pep Guardiola trouve encore à redire au sujet de son effectif. C'est en tout cas ce qu'il a clairement exprimé en conférence de presse d'après-match samedi soir après la brillante victoire de son équipe face à Chelsea. "Les attaquants sont des attaquants. Nous n’avons pas cette arme que possèdent des équipes comme Chelsea, United ou Tottenham ou d’autres. Nous n’avons pas un joueur pour marquer 25 buts en championnat à lui tout seul [...] Ce sont les joueurs les plus difficiles à acheter." Un coup de pression net et précis envoyé aux dirigeants de Manchester City !

Mbappé priorité n°1 de Manchester City ?

Après de telles déclarations, on pense forcément à l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, qui n'a toujours pas prolongé son contrat qui se termine à la fin de la saison avec le club de la capitale. D'autant plus qu'on apprenait hier, l'intérêt croissant du vice champion d'Europe pour le natif de Bondy. En effet, le richissime propriétaire de Manchester City, le Sheikh Mansour, aurait donné carte blanche au directeur sportif citizen pour faire venir l'international français dès le mercato d'hiver qui ouvre ses portes en janvier 2022.

Même si le dossier semble délicat, tandis que le Real Madrid semble en pole position pour recruter le jeune international français, tout semble encore possible dans ce transfert qui sera quoi qu'il un évènement dans le monde du football.