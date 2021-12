OM Mercato : Le pied de nez monumental de Guardiola à Marseille !

Publié par Thomas le 14 décembre 2021 à 15:00

Alors que Pablo Longoria multiplie ses pistes pour renforcer l'effectif de l' OM cet hiver, il pourrait se faire devancer par le Manchester City de Pep Guardiola.

OM : Guardiola s’immisce dans un dossier chaud de Longoria

Auteur d’un mercato sensationnel cet été, Pablo Longoria a multiplié les pistes chaudes ces dernières semaines afin de parfaire l’effectif de l’Olympique de Marseille pour cet hiver. Malgré plusieurs signatures de taille lors du dernier marché des transferts, le directeur sportif espagnol ne semble pas vouloir s’arrêter de sitôt, comme il l’a confirmé il y a peu en conférence de presse. Parmi ces pistes chaudes, figure notamment le nom d’un crack venu de MLS, l’Argentin Valentin Castellanos.

Véritable sensation de l’autre côté de l’Atlantique, le serial buteur de New York City avait tapé dans l’oeil des dirigeants olympiens qui souhaitaient le faire venir en France en 2022. Cependant, ce fort intérêt de l’ OM pour Castellanos pourrait rapidement être mis en péril par le Manchester City de Pep Guardiola, qui a aussi fait du joueur de 23 ans sa priorité mercato.

Filiale des Sky Blues aux États-Unis, New York City a logiquement attiré l'attention du coach espagnol, notamment après avoir remporté (pour la première fois de son histoire) le championnat nord-américain cette saison. Dans des propos rapportés par ESPN, l'ex-entraîneur du Barça a confirmé que Castellanos faisait l'objet d’une surveillance assidue de la part des Citizens. " De ce que j’ai vu, quand le département de scouting m’en a parlé, je sais que c’est un joueur de qualité et il est prêt à rejoindre l’Europe et nous verrons où. " Selon RMC Sport, Guardiola serait tombé sous le charme de l'attaquant et aimerait dans un futur proche le récupérer sous son aile.

En plus de Marseille et Manchester City, Valentin Castellanos est dans le viseur de West Ham, du Feyenoord et de la Fiorentina. Sous contrat jusqu’en 2025 en MLS, le joyau argentin pourrait connaître un départ vers la cité phocéenne pour une somme comprise entre 10 et 13 millionsd’euros, selon le journaliste Taylor Twellman. Tout repose désormais sur la décision du joueur. Des ventes du côté des Olympiens devront cependant être menées en amont, condition sine qua non imposée par Pablo Longoria pour envisager des signatures en janvier.