Stade Rennais Mercato : Le départ de M'Baye Niang se précise !

Publié le 27 janvier 2021 à 12:30

Bientôt à nouveau barré par Serhou Guirassy à la pointe de l'attaque du Stade Rennais, M'Baye Niang serait bel et bien sur le départ. Le buteur sénégalais, après avoir déclaré en décembre vouloir rester jusqu'à la fin de la saison en Ligue 1 avec les Rouge et Noir, devrait quitter la Bretagne dans les jours à venir. Et sa destination commence à se préciser, à quelques jours de la fin du mercato.

Le Stade Rennais et la valse des prêts

Comme annoncé par le président Nicolas Holveck, le mercato du Stade Rennais est "plutôt calme". Seules quelques rumeurs viennent animer un mois de janvier très frileux sur le marché des transferts. C'est notamment dans le sens des départs que le SRFC a tenté des portes de sortie à certains de ses joueurs en manque de temps de jeu. Le milieu de terrain James Léa-Siliki a été évoqué au quatre coins de l'Europe. En Italie, mais également en Belgique du côté d'Anderlecht ou en encore en Angleterre, à Watford. La piste le menant à des retrouvailles en Championship avec un ancien du Stade Rennais, Ismaïla Sarr, semble s'être néanmoins éteinte.

Parallèlement, le prêt de Yann Gboho, afin de lui trouver du temps de jeu en Ligue 1, a également pris un coup de froid. L'ailier des Rouge et Noir aurait dû s'engager avec le Nîmes Olympique, actuel 19e du championnat de France, jusqu'à la fin de la saison, mais les Gardois n'ont pas les moyens de prendre en charge son salaire. Pour les Crocodiles, ce fut également le cas avec le joueur de l'Olympique de Marseille, Marley Aké, qui a finalement filé à la Juventus. Pour Yann Gboho, les solutions s'amenuisent. Un temps intéressés, le Dijon FCO et le RC Strasbourg ne sont pour le moment pas revenus à la charge.

Mercato : M'Baye Niang négocie en Italie

Alors que Georginio Rutter, qui a refusé de prolonger au SRFC, risque de devoir rester en Bretagne jusqu'à la fin de la saison, l'offre d'Hoffenheim pour cet hiver n'ayant pas convaincu les dirigeants bretons, c'est le départ de M'Baye Niang qui se précise. Le buteur sénégalais, qui s'était dit "pas concerné" par le mercato hivernal, est maintenant en partance. Selon plusieurs sources italiennes, recoupées par le journaliste du Télégramme David Thomas, M'Baye Niang "pourrait rejoindre le Genoa sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison". Des négociations seraient même "en cours" entre le Stade Rennais et le club de Serie A. L'attaquant de Rennes connait bien le championnat italien pour y avoir évoluer à plusieurs reprises entre 2012 et 2018. Il avait même été prêté par l'AC Milan au Genoa en 2015, où il avait inscrit 5 buts en 14 matches.













Par Matthieu