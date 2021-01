Arsenal : Martin Odegaard explique les raisons de sa venue

Publié le 27 janvier 2021 à 16:45

Recrue phare du mercato d'Arsenal, Martin Odegaard viendra fournir le milieu de terrain talentueux mais loin d'être pléthorique des Gunners. Brré du côté du Real Madrid, le talentueux milieu norvégien est venu se relancer à Londres mais pas que. Lors de sa présentation, il a expliqué plus en largeur son choix de rallier la capitale anglaise.

Odegaard est un grand fan de la Premier League

Transfert bénéfique pour tout le monde. En rejoignant Arsenal, Martin Odegaard a l'opportunité de se relancer et aura très probablement les clès du camion au sein du club londonien. Alors qu'il avait le choix entre rejoindre son ancien club, la Real Sociedad, et les Gunners, le coup de fil de Mikel Arteta a fait pencher la balance du côté des pensionnaires de l'Emirates Stadium. Mais ce n'est pas tout selon l'intéressé qui a déclaré être un grand fan du championnat anglais : "Je pense que c'est la plus grande ligue, surtout en Norvège, donc pour moi, ça a toujours été un rêve de jouer en Premier League et j'ai toujours aimé la façon dont Arsenal a joué et tout ce qui concerne le club. C'est donc un rêve devenu réalité à bien des égards. "

Il veut marcher sur les pas de Fabregas à Arsenal

Le but de ce prêt de six mois est aussi de retrouver l'amour du jeu et un temps de jeu conséquent au sein d'une équipe qui aura besoin de sa qualité technique. Dans la capitale britannique, le milieu de 22 ans compte suivre les traçes de nombreuses de ses idoles parmi lesquelles Cesc Fabregas, idole de jeunesse du natif de Drammen : "Il y avait beaucoup (de joueurs d'Arsenal que j'admirais, ndlr). Mais je pense que Fabregas, pour moi, était l'une de mes idoles quand j'ai grandi. Alors surtout lui. La façon dont il contrôle le jeu, la façon dont il a dicté le jeu, sa capacité à donner des passes décisives et aussi à marquer des buts. Tout sur son jeu. J'ai essayé d'apprendre autant que possible quand j'ai grandi en le regardant. C'était le meilleur joueur." C'est tout le mal que l'on souhaite à Odegaard, qui aura à coeur de marquer les esprits pour revenir en force cet été à Madrid.













Par Chemssdine