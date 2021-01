OM Mercato : Une jeune pépite du FC Nantes dans le viseur

Publié le 27 janvier 2021 à 15:30

Toutes les opportunités sont bonnes à prendre pour l'OM et Pablo Longoria à l'occasion de ce mercato hivernal. Le directeur du football de l'Olympique de Marseille, après avoir fait venir Arkadiusz Milik, Pol Lirola et bientôt Franco Tongya, cherche désormais un remplaçant à Morgan Sanson, qui a quitté la Ligue 1 pour la Premier League et Aston Villa. Et comme d'habitude, Longoria multiplie les pistes, dont une qui le conduit vers le FC Nantes de Raymond Domenech et Waldemar Kita.

OM : la quête d'un remplaçant pour Morgan Sanson

Pablo Longoria a été très clair à l'occasion de la conférence de presse de présentation du nouveau buteur de l'OM, l'ex-Napolitain Arkadiusz Milik : il veut remplacer Morgan Sanson. Le milieu de terrain a quitté Marseille pour Aston Villa contre un chèque de plus de 15 millions d'euros. "On a perdu un joueur important qu'on va chercher à remplacer, mais c'est difficile, a commenté le head of football de l'Olympique de Marseille. Il y a beaucoup de spéculation, ça va s'activer dans les prochains jours partout, la situation n'est pas normale. C'est notre priorité, après avoir analysé plein de profils. Si on a l'opportunité de se renforcer, on sera actif."

Pour mener à bien ce projet dans l'urgence des derniers jours du mercato, et sans faire d'erreur de casting, Pablo Longoria continue de multiplier les pistes. Ainsi, selon jeunesfooteux, l'OM se pencherait sur l'international slovaque du Napoli, Stanislav Lobotka. Le joueur est très peu utilisé par Gennaro Gattuso cette saison, après un an passé sous les couleurs du club de Campanie depuis son arrivée du Celta Vigo. À l'époque, le PSG s'était également penché sur le cas du milieu de terrain. D'autres options ont aussi été étudiées par les Marseillais, notamment Amine Harit, l'ancien Nantais de Schalke 04, lanterne rouge de Bundesliga.

Mercato : Pablo Longoria garde un oeil sur un Nantais

Mais c'est un autre membre de la Maison Jaune qui serait sur les tablettes de l'OM, selon les informations de la rédaction des sports de Ouest-France à Nantes. La jeune pépite des Canaris, Imran Louza, intéresserait fortement Pablo Longoria. Si l'Espagnol n'en a pas fait sa priorité pour remplacer Morgan Sanson, il garderait à l'oeil le joueur de 21 ans. Cette saison, le milieu de terrain a marqué 4 buts et délivré une passe décisive en 16 matches. Il n'était pas sur la feuille de match concoctée par Raymond Domenech à l'occasion du déplacement du FC Nantes à Metz (défaite 2-0) le week-end dernier en Ligue 1, blessé au genou à l'entraînement et ménagé par précaution. Imran Louza, estimé à 12 millions d'euros par le site Transfermarkt, est sous contrat avec les Jaune et Vert jusqu'en juin 2024.













Par Matthieu