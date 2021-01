ASSE Mercato : Zamalek, Mostafa Mohamed sort de sa réserve

Publié le 27 janvier 2021 à 20:30

Alors que l'ASSE a fait tout ce qui est dans ses moyens pour transférer Mostafa Mohamed du Zamalek SC, ce dernier est bloqué par les décideurs du club égyptien. Aux dernières nouvelles en provenance d’Égypte, l’attaquant de 23 ans se serait rapproché de Galatasaray en Turquie à quelques jours de la clôture du marché des transferts.

ASSE : Mostafa Mohamed vers Galatasaray ?

Cible privilégiée de l'ASSE, Mostafa Mohamed est retenu au Caire par la Direction du Zamalek SC. Le club de la capitale égyptienne a repoussé l’offre de 5 M€ de dollars, plus des bonus, proposée par l’AS Saint-Étienne. Et depuis le dossier est au point mort, à 5 jours de la fermeture du mercato. De plus, le Sporting Club annonce une possible poursuite à l'encontre de Roland Romeyer. Le président du Directoire de l'ASSE avait menacé de démasquer des intermédiaires coupables de la complication du dossier Mostafa Mohamed.

La mauvaise nouvelle pour l’AS Saint-Étienne, ce mercredi, est livrée par le site ZamalekNews. Elle évoque un possible transfert du jeune buteur à Galatasaray. D’après le média proche du club cairote, Mohamed est privé de séances d’entraînement. Il serait écarté du groupe des Chevaliers blancs pour le match de championnat contre El Makasa, jeudi (18h30). Une mise à l’écart, dans l’attente d’un accord définitif entre dirigeants égyptiens et leurs homologues turcs, d’après la source. Cette dernière évoque la possibilité que le transfert de Mostafa Mohamed soit bouclé jeudi.

L'attaquant du Zamalek dément la rumeur le concernant

Suivant de très près l’actualité sur sa situation et sur son avenir, le joueur sollicité par l'ASSE a réagi. Il est sorti de son long silence pour la première fois et a fait la mise au point suivante, dans des propos relayés par Evect : « Tout ce que l’on dit sur moi n’est pas vrai jusqu’à présent. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes se mettent en travers de mon chemin pour réaliser mon désir, alors que j’ai répondu à toutes les demandes du club de Zamalek ».













Par ALEXIS