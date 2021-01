Barça Mercato : Mauvaise nouvelle pour la succession d'Alba

Publié le 28 janvier 2021 à 05:30

Le FC Barcelone pense déjà à l’après Jordi Alba (31 ans). Le Barça aurait notamment coché le nom d’un arrière gauche évoluant chez un rival de Liga pour assurer la succession de son latéral.

La succession de Jordi Alba ouverte au Barça

Après le milieu de terrain et l’attaque, le FC Barcelone entend gérer la transition en défense. Avec un Gérard Piqué vieillissant et plus autant au top de sa forme, le Barça souhaite recruter un nouveau défenseur central. Le club catalan voudrait ainsi faire d’Eric Garcia le successeur de son célèbre numéro 3. Le défenseur central est en fin de contrat à Manchester City. Outre la défense centrale, la direction des Blaugranas souhaite renforcer le poste de latéral gauche. Jordi Alba est le seul qui donne satisfaction au club depuis plusieurs saisons maintenant. Mais avec l’âge et les pépins physiques récurrents, l’arrière gauche peine à enchaîner les titularisations. Raison pour laquelle son club souhaite lui trouver une doublure.

La gestion du dossier Gaya repoussée en été ?

La presse espagnole indique que le FC Barcelone compte piocher au FC Valence, ancien club d’Alba, pour assurer sa succession. Super Deporte révèle ainsi un intérêt du Barça pour José Gaya. Formé au club Che, le latéral gauche de 25 ans est sous contrat jusqu’en 2023. Sa valeur marchande est estimée à 35 millions d’euros sur Transfermarkt. Citant l’entourage de l’international espagnol (12 sélections/2 buts), le journal assure toutefois que le club catalan ne compte pas passer à l’action cet hiver. Le club culé doit faire face à des difficultés financières et ne devrait signer aucun renfort en janvier. La source n’exclut pas un retour dans ce dossier en été. Entre temps, le FC Barcelone devra effectuer plusieurs ventes pour s’offrir certaines recrues au prochain mercato.













Par Ange A.