OM Mercato : Un international français prêté cet hiver ?

Publié le 28 janvier 2021 à 09:15

L'OM ne recule devant aucune possibilité pour s'offrir un remplaçant à Morgan Sanson à l'occasion des derniers jours du mercato. Pablo Longoria étudie toutes les pistes et ne recule devant aucune option. Après avoir pisté Stanislav Lobotka ou encore Imran Louza, le directeur du football de l'Olympique de Marseille a un international français dans le viseur.

Mercato : l'OM fait tout pour remplacer Sanson

Pablo Longoria a prévenu : ce sera difficile de remplacer Morgan Sanson, mais il fera tout pour le faire. "On a perdu un joueur important et on va chercher naturellement à le remplacer, lors d'un mercato difficile", avait déclaré l'Espagnol au cours de la présentation du nouvel attaquant de l'OM, Arkadiusz Milik, arrivé de Naples. "On voit qu'il y a beaucoup de spéculations mais peu de transferts qui se réalisent. Le mercato va s'activer pendant les prochains jours, le faible nombre de mouvements actuel n'est pas normal. On a analysé beaucoup de profils, si on a l'opportunité de remplacer Sanson, on le fera." Ainsi, plusieurs rumeurs ont émergé donnant une idée des projets de Pablo Longoria pour l'Olympique de Marseille. L'international slovaque, lui aussi au Napoli, Stanislav Lobotka, est une option intéressante, mais chère. Tout comme celle du jeune milieu de terrain du FC Nantes, Imran Louza. D'autres noms encore ont été évoqués, comme celui de Thiago Almada du Vélez Sarsfield, en Argentine.

Un joueur de l'équipe de France pour 2 millions d'euros ?

Mais ce jeudi matin, un autre beau nom revient avec insistance dans la presse italienne. En effet, selon calcio mercato, l'OM a mis une option sur Adrien Rabiot, le milieu français de la Juventus. Pablo Longoria travaillerait à la possibilité d'un prêt de l'ancien joueur du PSG jusqu'à la fin de la saison. Ce deal prendrait la forme d'un prêt payant, à hauteur de deux millions d'euros. Adrien Rabiot revient bien ces derniers mois. Après un passage difficile, qui l'a vu refuser d'être réserviste pour l'équipe de France de Didier Deschamps lors de la Coupe du monde 2018, le milieu de 25 ans a retrouvé les Bleus. Et ses performances y ont été convaincantes. Avec l'Euro 2021 en approche, l'arrivée d'Adrien Rabiot à l'OM serait une option très intéressante, car le joueur voudra sûrement tout faire pour ne pas rater une nouvelle compétition internationale sous les couleurs de son pays. Le natif du Val-de-Marne avait quitté le Paris Saint-Germain en 2019 après neuf ans passés au club. En conflit avec son club, il avait fini sur une mise à pied avant de rejoindre, libre, la Juventus.













Par Matthieu