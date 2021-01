ASSE Mercato : Mohamed vole-t-il vers Sainté ou Galatasaray ?

Publié le 28 janvier 2021 à 10:15

Le feuilleton Mostafa Mohamed n'en finit plus et l'attaquant égyptien n'est toujours pas un joueur de l'ASSE... Dans le nuit de mercredi à jeudi, de nouveaux rebondissements ont eu lieu, annonçant un temps un accord total entre les deux clubs, l'arrivée prochaine du buteur du Zamalek dans le Forez, puis finalement un nouveau blocage et l'offre de Galatasaray qui sommeille. Le point complet sur ce dossier de plus en plus compliqué.

ASSE : Mostafa Mohamed, viendra, viendra pas ?

C'est une série qui mériterait presque sa place sur Netflix ! Le transfert de Mostafa Mohamed a animé du début à la fin le mercato de l'ASSE. Et l'affaire n'est toujours pas réglée. Pourtant, mercredi soir, plusieurs sources indiquaient que Zamalek et l'AS Saint-Etienne s'étaient enfin entendus sur les tous les points : le montant du transfert, les modalités de paiement, les bonus... Les Verts avaient finalement réussi à faire céder le club égyptien, qui avait annoncé ne plus vouloir négocier avec l'ASSE, quelles que soient les conditions, en raison de l'intervention télévisée de Roland Romeyer, dévoilant tous les détails de l'offre et fustigeant certains dirigeants du club cairote. Des journalistes annonçaient même que Mostafa Mohamed arriverait dans le Forez vendredi. Mais dans le nuit, nouvel imprévu ! Finalement le joueur ne part plus, Zamalek ne veut pas le lâcher malgré son désir de rejoindre les Verts et attend que Galatasaray s'aligne sur l'offre de Saint-Etienne, qui s'élève à cinq millions de dollars...

Mercato : Mostafa Mohamed arrive enfin !

Zamalek jouerait alors un petit jeu dangereux dans le but de jouer un sale coup à l'ASSE et se venger de Roland Romeyer. Le joueur, lui, est sorti de sa réserve jeudi. "Tout ce que l’on dit sur moi n’est pas vrai jusqu’à présent. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes se mettent en travers de mon chemin pour réaliser mon désir, alors que j’ai répondu à toutes les demandes du club de Zamalek", a fustigé Mostafa Mohamed, qui n'aurait plus accès aux séances d'entraînement et serait plus ou moins écarté du groupe. Ce jeudi matin, la tendance est néanmoins à une arrivée de l'attaquant à l'AS Saint-Etienne dans les jours à venir. La journaliste Manon Brognon a écrit, sur Twitter : "Le joueur s’envole pour la France aujourd’hui (vendredi) et devrait parapher, demain au plus tard, un contrat de 4 ans et demi dans le club forézien. L'ASSE pourra remercier le joueur qui a poussé son club à préférer le club français à Galatasaray." La fin de l'histoire serait donc toute proche ? En tout cas, Sainté aurait accepté toutes les conditions financières émises par Zamalek, précise Peuple Vert. Après le prêt de Pape Cissé en défense, Claude Puel tient sans doute enfin son attaquant.













Par Matthieu