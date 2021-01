ASSE Mercato : Mostafa Mohamed finalement prêté à Galatasaray

Publié le 28 janvier 2021 à 11:45

Il semble que le clap de fin soit enfin donné pour l'ASSE dans le dossier Mostafa Mohamed pour ce mercato d'hiver. Annoncé en partance pour Saint-Etienne, quasiment dans l'avion selon certaines sources, l'attaquant égyptien devrait finalement être prêté en Turquie, du côté de Galatasaray, qui concurrençait l'AS Saint-Etienne dans ce dossier. Finalement, Zamalek aura joué un bien mauvais tour aux Verts.

Mercato : clap de fin pour Mostafa Mohamed ?

C'est un feuilleton à rebondissements dont personne ne sera vraiment sorti grandi. L'ASSE ne devrait finalement pas recruter Mostafa Mohamed, malgré la volonté du joueur de rejoindre les Verts depuis plusieurs semaines. Alors qu'un accord total avait été annoncé entre les deux clubs mercredi, les choses ont changé. Pourtant, l'AS Saint-Etienne avait accepté toutes les conditions du club égyptien pour leur buteur. Les cinq millions de dollars, les modalités de paiement, les bonus. On annonçait même une arrivée de Mostafa Mohamed dans le Forez ce vendredi et une annonce prévue lundi. Mais les dirigeants du club sont restés fermes sur leur position. Leur joueur est à vendre, mais plus à l'ASSE. En cause, l'intervention télévisée en Egypte de Roland Romeyer, pour donner tous les détails de l'offre et dénoncer l'attitude de certains dirigeants de Zamalek.

Zamalek punit l'ASSE et envoie son buteur à Galatasaray

Mercredi soir déjà, l'ancien international égyptien Mido avait fait des révélations inquiétantes sur Al Nahar TV. "Mohamed n'ira pas à Saint-Etienne. C'est terminé. Mais il signera demain dans un club habitué à disputer les compétitions européennes, un club avec une belle histoire." Et ce jeudi matin, c'est le porte-parole de Zamalek, Essam Salem, qui a annoncé la nouvelle sur On Time Sports. Mostafa Mohamed n'ira pas à l'ASSE, mais à Galatasaray, en Süperlig turque. "Le contrat est un prêt d'un an et demi avec une option d'achat qui s'élèvera à 6 millions de dollars au total", a déclaré le dirigeant. Quant à l'AS Saint-Etienne, le club cairote ne compte pas en rester là. "Nous préparons un dossier pour aller en justice", a ajouté Essam Salem. Pas d'attaquant donc, pour Claude Puel, qui peut se consoler, un peu, avec l'arrivée en prêt du défenseur de l'Olympiakos, Pape Cissé.













Par Matthieu