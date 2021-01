PSG Mercato : Arsenal, décision prise pour Julian Draxler

Publié le 28 janvier 2021 à 18:15

Indésirable au PSG et en fin de contrat à l’été prochain, Julian Draxler est surveillé par plusieurs clubs. Arsenal fait même le forcing pour le recruter avant la fermeture du mercato de l’hiver. Une décision concernant le milieu offensif du Paris Saint-Germain est dévoilée, à 4 jours de la fermeture du marché.

PSG : Julian Draxler va rester jusqu'en juin

Ne rentrant pas dans les plans du nouvel entraîneur du PSG, Julian Draxler a tout le loisir de s’engager avec le club de son choix. Son contrat qui expire en juin 2021 ne sera pas renouvelé et il est clairement sur le départ. De nombreux clubs, notamment Arsenal, sont sur les rangs pour récupérer le polyvalent milieu de terrain. Les Gunners le voient comme le remplaçant idéal de son compatriote Mesut Özil parti au Fenerbahçe. Il y a aussi le Hertha Berlin qui surveille ses moindres mouvements.

Face à tous ces intérêts, Julian Draxler garde la tête froide. Il prend son temps avant de se décider à faire un choix. D’après les informations du quotidien Le Parisien, l’entourage du joueur du PSG a annoncé la couleur sur l’avenir de ce dernier. Ils ont assuré à la source que l’International allemand « a 0% de chance de partir cet hiver » de Paris. En d’autres termes, il restera sur le banc de touche du club de la capitale jusqu’au terme de son bail.

L'international allemand ne plait pas à Pochettino

Thomas Tuchel est certes parti du Paris SG, mais le statut de Julian Draxler n’a pas changé. Mauricio Pochettino, le nouveau patron des Parisiens, ne compte pas sur lui. D’ailleurs, ce dernier cherche à faire venir son ancien protégé Dele Alli de Tottenham au mercato cet hiver. Cette saison, l’ancien joueur des VfL Wolfsburg a été titulaire seulement 5 fois, en 11 apparitions en Ligue 1, pour 2 buts et une passe décisive. En Ligue des champions, il n’a joué aucun des six matchs de la phase de poule. Plus globalement, Julian Draxler a marqué 22 buts et délivré 33 passes décisives en 151 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot des Rouge et Bleu.













Par ALEXIS