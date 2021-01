Manchester United : Solskjaer n'épargne pas Anthony Martial

Publié le 28 janvier 2021 à 16:00

Deuxième de Premier League suite à sa défaite sur sa pelouse face à la lanterne rouge Sheffield, Manchester United a perdu de précieux points dans l'optique d'aller chercher un titre, qui leur fuit depuis huit ans. Agacé, Ole Gunnar Solskjaer a pointé du doigt les faiblesses de son équipe et n'a pas raté certains joueurs devant faire plus d'efforts à ses yeux.

Manchester United n'a pas mis les ingrédients pour gagner

La réception de Sheffield United mercredi avait tout de la victoire assurée. Restant sur une impressionnante série de treize matchs sans défaite en Premier League, les Red Devils devait facilement gagner mercredi face à une équipe de Sheffield qui n'a gagné qu'un seul match cette saison. Mais voilà, le football a joué un tour aux Mancuniens qui se sont inclinés pour la première fois depuis le 1er novembre. Une défaite qui ne fait pas les affaires d'Ole Gunnar Solskjaer, qui n'est pas choqué par la défaite tant son équipe a balbutié son jeu : "Aujourd'hui, nous ne sommes pas présentés avec suffisamment de qualité et pas assez de rythme, de tempo et de qualité dans nos passes, pas assez de courses derrière quand nous aurions dû (en faire). Il y avait parfois des espaces, surtout en première mi-temps."

Solskjaer dresse un constat lucide

Une déconvenue qui tombe au plus mauvais moment alors que Manchester City en a profité pour ravir la première place à leurs voisins. Une situation qui expose alors Solskjaer et ses joueurs aux critiques, le technicien norvégien appellant ses joueurs à les affronter, surtout Anthony Martial, auteur de seulement cinq buts en 25 matchs cette saison : "Je pense que toute l'équipe recevra probablement des critiques ce soir et moi aussi. Et je ne pense pas qu’Anthony (Martial) en soit exempt. Nous devrions tous être critiqués parce que nous n’avons pas bien performé. Anthony travaille très dur à l’entraînement, travaille sur sa finition et ses déplacements. Je n’ai aucun doute sur le fait qu'il réussisse. " Faire taire les critiques sera donc l'objectif des Mancuniens ce samedi face à Arsenal, qui est en train de reprendre du poil de la bête depuis de nombreuses semaines. Pour rappel, la dernière défaite avant celle de mercredi face à Sheffield était face à...Arsenal. Une belle revanche à prendre pour les ouailles de Solskjaer.













Par Chemssdine