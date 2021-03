Manchester United : Une piste espagnole à 80 millions d'euros ?

Publié par Chemssdine le 27 mars 2021 à 02:30

Toujours à l'affût pour rapatrier un joueur talentueux lors des différents marchés des transferts, Manchester United n'hésite également pas à sortir le chéquier si nécessaire. Les dirigeants mancuniens devraient encore faire des folies et seraient d'ores et déjà prêts à mettre 80 millions d'euros sur un joueur espagnol.

La belle saison de Manchester United donne plus de crédit(s) à Solskjaer

Prévisible, oui et non. Autant l'effectif pléthorique des mancuniens pouvait laisser entrevoir de belles choses, autant les échecs récents du club le plus titré d'Angleterre avaient le don de refroidir les plus fervents optimistes supporters d'United. Pourtant, la saison que réalisent actuellement les coéquipiers de Bruno Fernandes et Paul Pogba est assez enthousiasmante et prouve que le club est sur le bon chemin pour retrouver son lustre d'antan. Deuxièmes de Premier League, les ouailles d'Ole Gunnar Solskjaer sont également encore en lice en Europa League après avoir notamment éliminé l'AC Milan en huitièmes de finale. De belles performances qui confortent également l'entraîneur norvégien dans sa fonction à la tête des pensionnaires d'Old Trafford et pour qui les dirigeants veulent faire un joli cadeau en lui octroyant une belle enveloppe de 80 millions d'euros pour le mercato d'été.

Marcos Llorente dans le viseur de Manchester

Et en plus de cette belle subvention, le technicien scandinave pourra également compter sur les départs de Lingard, Dalot, Mata et Jones, qui devraient rapporter à peu près 70 millions d'euros supplémentaires. Un sacré pactole d'argent qui premettra notamment de financer le transfert de l'un des chouchous d'OGS en Europe : le milieu espagnol polyvalent de l'Atletico de Madrid, Marcos Llorente. L'ancien du Real Madrid est l'une des cibles prioritaires de Manchester United, qui serait prêt à mettre 80 millions d'euros sur la table pour l'international ibérique (3 sélections) comme le rapporte AS. Une somme faramineuse qui pourrait convaincre la direction des Colchoneros, malgré le fait que la clause libératoire de ce dernier soit fixé à 125 millions d'euros. Natif de la capitale espagnole, le couteau suisse de 26 ans se sent bien chez les Matelassiers mais pourraient également changer d'air s'il en est contraint par son club.