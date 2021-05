Manchester United : Une légende néerlandaise allume Van de Beek

Publié par Chemssdine le 12 mai 2021 à 08:40

Recruté en grande pompe par Manchester United cet été, Donny Van de Beek traverse une saison plus que compliquée. Ne rentrant pas dans les plans d'Ole Gunnar Solskjaer, le milieu néerlandais s'attire les foudres de nombreux observateurs. Justement, une légende néerlandaise du football en a rajouté une couche.

Le calvaire de Van de Beek à Manchester United

Ce n'est sûrement pas ce qu'il imaginait. En venant à Manchester United, Donny Van de Beek avait pris le pari risqué de sortir de son cocon, l'Ajax Amsterdam, au sein duquel il était depuis ses onze ans pour vivre l'aventure en Premier League. Recruté pour une somme avoisinant les 40 millions d'euros, le natif de Nijkerkerveen débutait pourtant son aventure sous les meilleurs auspices.

Rentré en cours de jeu à la place de Paul Pogba, il inscrivait son premier but dès son premier match face à Crystal Palace. Ses débuts en trombe ne laissaient en rien présager sa saison cauchemardesque car près de huit mois plus tard, le milieu offensif de 24 ans cire littéralement le banc des Red Devils. N'ayant pris part qu'à 33 rencontres, l'ancien prodige de l'Ajax dispose de statistiques faméliques, comptant un seul but et deux passes décisives à son actif.

Van Basten dézingue Van de Beek

Des performances aberrantes qui expliquent en partie les critiques que doit essuyer Van de Beek en ce moment. Pourtant, la dernière en date vient de Marco Van Basten et ne devrait pas lui plaire. L'ancien buteur de l'AC Milan et des Pays-Bas constate que la marche était tout simplement trop haute pour le meneur de jeu de Manchester United.

"Ils pensent tous que ce sont des grands garçons et qu’ils peuvent s’imposer dans d’autres pays, alors qu’aux Pays-Bas, le niveau est bon", rappelle la légende hollandaise avant d'ajouter : "Cela montre juste à quel point la vie est belle quand vous jouez à l’Ajax. Jouer numéro 10 dans une équipe comme l’Ajax, c’est nettement plus simple. On voit souvent que quand ces joueurs s’exportent, ils ont plus de mal. " C'est désormais à Van de Beek de répondre positivement sur le terrain.