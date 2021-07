Man United mercato : Solskjaer officialise l'arrivée de Varane

Publié par Thomas le 29 juillet 2021 à 09:11

Le transfert de Raphaël Varane à Manchester United est le dossier qui agite le plus l’Angleterre ces derniers jours. Si plus rien ne semble empêcher l’arrivée du défenseur central français à Old Trafford, l’entraîneur norvégien des Red Devils Ole Gunnar Solskjaer, a officialisé le transfert, lors d’un entretien accordé au tabloïd mancunien The Athletic. L’annonce du transfert devrait avoir lieu cette fin de semaine. Le joueur sera soumis à une quarantaine obligatoire sur le sol anglais, et pourra par la suite réaliser sa visite médicale. Il signera un contrat le liant à Manchester United jusqu’en 2025 (avec une option d’un an). Les Red Devils payeront 50 millions d’euros au Real Madrid.

Le RC Lens, club formateur du français, percevra une indemnité de 1,5 millions d’euros.

Man United mercato : Solskjaer « avec lui notre manière de jouer évolue »

Lors d’un entretien accordé à The Athletic, Ole Gunnar Solskjaer est longuement revenu sur le dossier Varane proche d’une officialisation. L’entraîneur norvégien s’est montré très enthousiaste à l’idée de voir le champion du monde sous les couleurs mancuniennes la saison prochaine, et n’a pas manqué de féliciter sa direction. « Je suis très heureux qu’on ait réussi à enrôler Raphaël Varane du Real Madrid. C’est un gagnant à succès. »

Le technicien a aussi fait part du fait que le défenseur français était pisté par United depuis de nombreuses années, notamment en 2011, où il avait été finalement recruté par le Real Madrid. « C’est un joueur que nous suivions depuis de nombreuses années. Sir Alex était très proche de le signer. Avec lui notre manière de jouer évolue ».

Le départ de Varane déjà acté au Real

Les Merengues se sont visiblement déjà faits à l’idée qu’ils ne reverront plus l’ex-lensois au Bernabeu. Le latéral brésilien Marcelo, nouveau capitaine du Real après le départ de Sergio Ramos, a publié hier une photo sur Instagram, dédiée à Varane commençant par ces mots « Tu vas me manquer Rapha ». Le latéral gauche de 33 ans a remporté quatre fois le trophée ultime européen avec le Français, en étant les protagonistes de l'hégémonie du Réal lors de ces dix dernières années.