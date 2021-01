Stade Rennais Mercato : Camavinga évoque sa prolongation

Publié le 28 janvier 2021 à 19:15

Eduardo Camavinga ne va pas faire de vieux os au Stade Rennais, vu le nombre de clubs qui se bousculent au portillon du club de Ligue 1 pour le transférer. Face aux médias, ce jeudi, le jeune milieu de terrain a lâché quelques indices sur son avenir.

Stade Rennais : Eduardo Camavinga très courtisé

Le Stade Rennais est bien conscient qu’il ne peut pas garder Eduardo Camavinga dans son effectif pour longtemps. Il est très sollicité depuis son éclosion la saison dernière. Se préparant au départ de Luka Modric (35 ans), le Real Madrid est très intéressé par les services du natif d'Angola. À Manchester United, la pépite rennaise est regardée comme le digne successeur de Paul Pogba. Le PSG, Liverpool et le Bayern Munich sont également séduits par le profil du néo-international français (2 sélections). La direction du club breton s’attend à une grosse plus-value lors de son prochain transfert. Sa cote est estimée à 60 M€ sur le marché à présent. Et pour mieux le vendre, le SRFC est en négociation avec ses représentants, afin de blinder son contrat. En effet, le bail actuel d’Eduardo Camavinga est valide jusqu’au 30 juin 2022, soit pour une saison et demie.

La pépite du SRFC confirme son intention de rempiler

Question en conférence de presse sur sa possible prolongation, le joueur de 18 ans a réaffirmé son intention de rempiler au Stade Rennais. « Oui », a-t-il répondu, tout en confirmant des négociations en cours. « Il y a des négociations. Après, pour en parler, il y a mon père », a-t-il indiqué. « Il y a une réflexion sur tout », a poursuivi le milieu défensif du Stade Rennais. Très courtisé depuis l’été dernier, Eduardo Camavinga n’est pas certain d’être rennais la saison prochaine. Il peut être transféré à tout moment, en cas d’offre intéressante pour les Rouge et Noir. « Pour l'instant, je suis 100 % concentré sur le club », a-t-il assuré, après avoir glissé : « c’est vous qui me voyez partir ».













Par ALEXIS