FC Nantes : Vague de départs en vue pour la fin de mercato ?

Publié le 28 janvier 2021 à 19:45

Embarqué dans une course au maintien qui s'annonce rude jusqu'à la fin de la saison, le FC Nantes aura besoin de toutes ses forces vives jusqu'au bout. Cela étant, les dernières rumeurs peuvent laisser penser que les Canaris risquent de se faire dépouiller en toute fin de mercato.

Le FC Nantes n'arrive ni à attirer ni à conserver

Les saisons de Ligue 1 passent et se ressemblent du côté de Nantes. La cuvée 2020-21 de la compétition n'a pas échappé à la règle et voit pointer le FC Nantes à une inquiétante dix-septième place au bout déjà de 21 journées. Malgré ces soucis sportifs, des problèmes institutionnels gangrènent le club de Loire-Atlantique avec un Waldemar Kita toujours aussi décrié, qui a changé trois fois d'entraîneur laissant les clés du camion à Raymond Domenech. Un choix qui a surpris tout son monde, mais qui n'a pas aidé à rapporter de la hype autour du club, qui n'a réussi à attirer aucun joueur lors de ce mercato hivernal, en attendant l'issue de la piste menant à l'ancien Rennais Nelson Oliveira. Dans le sens contraire, après avoir réussi à conserver les précieux Abdoulaye Touré et Randal Kolo Muani, certains dossiers qui vont arriver risquent d'être plus épineux.

Des rumeurs s'intensifient quand le départ de Mehdi Abeid semble entériné

Joueurs phares du projet nantais, le milieu de 26 ans et l'attaquant Espoirs étaient au coeur de nombreuses rumeurs au coeur du mois de janvier mais ils sembleraient qu'ils vont rester à Nantes pour le reste de la saison. Ceci ne risque pas d'être le cas de tout le monde. Alors que la piste Imran Louza à Marseille a pris du plomb dans l'aile d'après Télefoot, un énième revirement de situation n'est pas à exclure. Aucune surprise ne devrait cependant venir faire capoter le transfert de Mehdi Abeid à Al Nasr. Révélé par Goal, ce deal devrait être conclu pour deux millions d'euros, l'international algérien (16 sélections) a été séduit à l'idée de jouer sous le soleil de Dubai et devrait rejoindre nombre de ses compatriotes dans le championnat émirati. Pendant ce temps-là, la fin de ce mercato s'annonce houleuse sous la grisaille nantaise, et pourrait nous révéler encore d'autres surprises...













Par Chemssdine