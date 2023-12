Avec le forfait de Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani sera très attendu lors du choc entre le PSG et Dortmund en Ligue des Champions.

PSG : Kolo Muani envoie un message fort à Dortmund

Quatre jours avant son déplacement à Dortmund, le Paris Saint-Germain s'est rassuré. Le club de la capitale s'est offert une victoire (2-1) pour la confiance face au FC Nantes dans une rencontre difficile mais bien maitrisée lors de la quinzième journée. Si Luis Enrique peut se frotter les mains d'avoir récupéré Warren Zaïre-Emery au bon moment, l'entraineur du PSG peut aussi se jouir d'avoir un attaquant qui retrouve de la confiance. C'est le cas de Randal Kolo Muani, auteur du but qui a permis aux Parisiens de s'imposer face aux Canaris. Une bonne nouvelle pour le joueur qui prépare ainsi bien à sa manière le choc en Ligue des Champions. Pour l'attaquant de 25 ans, ce sera une finale avec leur vie qui est en jeu dans cette compétition.

Kolo Muani, la fin de la traversée du désert

Il aura un grand rôle à jouer mercredi face à Dortmund. En l'absence de Ousmane Dembélé, suspendu pour accumulation de cartons jaunes, Randal Kolo Muani devrait occuper le côté droit de l'attaque parisienne. Voir l'ancien Nantais marquer justement à quelques jours de cette opposition est forcément un symbole de confiance retrouvée et peut-être un signe annonciateur de la fin de la traversée du désert pour l'international français qui confie avoir vécu énormément de bas. Signe positif, Kolo Muani a pris conscience et sait que c'est à lui de relever la tête. Ce qu'il a su faire en inscrivant ce but victorieux contre son ancien club.

Grâce à son but de samedi soir, Randal Kolo Muani porte son compteur à quatre réalisations en Ligue 1, en dix matchs disputés pour deux passes décisives. C'est en tout 5 buts en 15 matchs toutes compétitions confondues.