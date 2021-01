LOSC Mercato : José Fonte tranche la question de son futur

Publié le 28 janvier 2021 à 18:00

En fin de contrat le 30 juin 2021, José Fonte va-t-il partir librement du LOSC ou rempiler ? Le concerné a lâché quelques informations sur son aspiration, à quelques mois de la date limite de son bail.

LOSC : José Fonte ouvert à une prolongation de contrat

José Fonte est l'un des piliers de la solide défense du LOSC. À 37 ans passés, l’arrière central est toujours aussi prompt et physiquement au point. Mais il arrive en fin de contrat en juin prochain. Et il n’a pas encore de proposition officielle de la part de la nouvelle Direction du club nordiste. Il n’empêche que le Portugais songe à son futur, à cinq mois de la fin de son contrat à Lille OSC. Il en a même parlé sur Téléfoot. Il se dit à l’écoute de toute proposition. « Je suis ouvert à tout. Je me sens bien, je suis content d'être ici (à Lille) », a déclaré José Fonte sur la chaîne de foot. « On peut discuter avec le président, c'est facile», a-t-il souligné ensuite, afin de montrer la disponibilité des responsables du LOSC.

Le Portugais, patron de la défense de Lille OSC

Si le LOSC a terminé 2e de Ligue 1, à l’issue de la saison 2018-2019, synonyme de qualification pour la Ligue des champions (2019-2020) ou encore à la 4e lors de la saison dernière tronquée, c’est grâce à sa solidité défensive. Et évidemment, le patron de cette défense des Dogues, c’est José Fonte. Pour rappel, ils avaient été la meilleure défense du championnat en 2019 avec 33 buts concédés en 38 matchs. Lors de l’exercice dernier, l’équipe de Chrsitophe Galtier s'est qualifiée pour la Ligue Europa et a fini 2e meilleure défense, avec 24 buts encaissés en 28 matchs. Recruté en juillet 2018, l’international portugais a renforcé la défense de Lille Olympique Sporting Club. Il a porté 96 fois le maillot de Lille OSC, pour 6 buts marqués et 3 passes décisives offertes.













