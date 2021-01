OM Mercato : Jean-Philippe Mateta confirme pour Marseille

Publié le 29 janvier 2021 à 08:30

Pisté par l’ OM, Jean-Philippe Mateta va finir la saison à Crystal Palace. L’attaquant de 23 ans révèle ce qui a manqué au club phocéen pour obtenir sa signature cet hiver.

Jean-Philippe Mateta revient sur l’intérêt de l’ OM

En quête d’un nouvel avant-centre, l’Olympique de Marseille a multiplié les pistes cet hiver. La direction de l’ OM avait notamment coché le nom de Jean-Philippe Mateta. Mais au final, le club phocéen a signé Arkadiusz Milik. L’attaquant polonais est prêté par Naples pour 18 mois avec une option d’achat. De son côté, Mateta a décidé de rejoindre Crystal Palace. Il est prêté aux Eagles pour le reste de la saison. Le club londonien dispose d’ailleurs d’une option d’achat estimée à 20 millions d’euros. Au micro de So Foot, le jeune attaquant est revenu sur l’intérêt de Marseille. Selon lui, il n’était pas la priorité du club phocéen cet hiver. « C’est une grande équipe du championnat de France. Mais pour le coup, je suis allé au plus motivé, au club qui me voulait le plus, et c’était Crystal Palace. Et en plus, Marseille a fait un autre choix », a déclaré l’ancien international U21 tricolore.

Mateta, un autre bon coup raté par Marseille

Cette saison, Jean-Philippe Mateta flambait du côté de Mayence. Le natif de Sevran comptait 10 réalisations et un assist en 17 apparitions avec le club allemand. Malgré ses prouesses, Arkadiusz Milik lui il a été préféré. Le buteur polonais était pourtant en galère à Naples. Pas dans les plans de Gennaro Gattuso, il n’avait jusqu’ici disputé aucun match depuis le début de la saison. Il a disputé ses premières minutes lors de la défaite de Marseille contre Monaco lors de la dernière journée (3-1). Il dispose encore de 18 mois pour prouver que le club phocéen ne s’est pas trompé en voulant le relancer.













Par Ange A.