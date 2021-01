FC Nantes : Un ancien charge Kita et soutient les supporters

Publié le 30 janvier 2021 à 08:30

Parti du FC Nantes l’été dernier, Maxime Dupé se relance avec le Toulouse FC en Ligue 2. Dans un entretien à La Maison Jaune, le portier s’est prononcé sur la crise que traverse actuellement son club formateur.

Maxime Dupé pointe la gestion de Waldemar Kita

Autant sur le plan sportif qu’en dehors des terrains, le FC Nantes est dans le dur. Actuel 17e de Ligue 1, le FCN est condamné à jouer le maintien cette saison. Déjà peinés par les piètres résultats de leur club, les supporters des Canaris s’offusquent régulièrement de la gestion de Waldemar Kita. Dans des manifestations régulières, ils appellent au départ du président des Jaune et vert. Comme ces fans, Maxime Dupé s’offusque des changements réguliers opérés par la direction du club. Formé à Nantes, le gardien de but défend aujourd’hui les couleurs du Toulouse FC en Ligue 2. « Le problème du club, que ça soit il y a dix ans ou maintenant, c’est l’instabilité. Ce n’est pas évident de construire quelque chose sur le long terme, quand il n’y a pas de stabilité sportive. Je pense que c’est ça le gros point noir, qui fait que le club n’est pas à la place qu’il devrait être », a confié l’ancien titi.

Le message d’espoir aux supporters du FC Nantes

Dans sa sortie, le portier de 27 ans a adressé un message à l’endroit des supporters du FC Nantes. « J’ai envie de leur dire de continuer à soutenir le club comme ils le font, le FC Nantes a la chance d’avoir des supporters comme vous, c’est quelque chose qui m’a marqué et qui me marquera à vie », a lâché Maxime Dupé. Le portier du Téfécé espère que son ancien public fera son retour à La Beaujoire sous peu. « Je sais que la situation sanitaire actuelle rend la vie de supporter difficile, mais j’espère pour eux que ça va se débloquer rapidement et qu’ils vont pouvoir revenir faire la fête rapidement au stade », a exprimé le gardien toulousain.













Par Ange A.