OM : La réaction de Bernard Tapie aux incidents de samedi

Publié le 31 janvier 2021 à 12:20

Après les incidents qui ont vu des supporters de l'OM manifester, puis attaquer violemment le centre d'entrainement où se trouvaient les jours marseillais, l'ancien président emblématique de l'OM, Bernard Tapie, s'est exprimé.

La colère des supporters de l'OM

Le cortège de manifestation, mené par des supporters marseillais samedi, a dégénéré et occasionné quelques actes de violence. Les supporters et les groupes Ultras, sont habitués à ce genre de manifestations, somme toute, normales. Cependant les événements ont pris une mauvaise tournure quand plusieurs membres se sont détachés du cortège pour escalader les murs du bâtiment du centre d'entraînement. Certains ont fait craquer des fumigènes et ont envoyé des projectiles en direction des vitres, des barrières du poste de sécurité de la Commanderie ont été repoussées et certains individus ont pu pénétrer à l'intérieur. Les joueurs qui étaient présents et en mise au vert, ont assisté au déchainement de colère de leurs supporters. Entre confusion et intervention de la police, régnait une atmosphère lourde et chargée. Les raisons derrière cette explosion de colère, sont nombreuses. L'antagonisme entre la direction et les supporters ne date pas de la veille. La gestion de Jacques-Henri Eyraud, est pointée du doigt depuis son arrivée à l'OM. S'y rajoute la série de défaites de l'équipe et les problèmes de vestiaire. Il n'en fallait pas plus pour que les supporters se mobilisent pour réclamer des comptes.

" Là, c'est trop ! "

L'Olympique de Marseille, occupe une place importante dans la vie sociale de Marseille. Ce n'est pas juste un club de football, mais une institution qui fait l'objet d'un déchainement des passions. La représentation locale est très importante pour les supporters marseillais, qui n'ont jamais manqué de manifester leur désaccord, lorsqu'ils estiment que les dirigeants du club manquent de considération et de respect, et pour l'institution, et pour les fans de l'OM. Un contexte particulier, que les dirigeants passés par le club phocéen, ont appris à connaitre et à prendre en compte. C'est le cas de l'ancien président de l'OM, Bernard Tapie. Ce dernier dans un entretien accordé à La Provence, s'est exprimé au sujet des incidents de samedi. " Leur frustration (des supporters, ndlr) et cette colère, on les comprend. Mais on ne peut les accepter de cette façon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de se laisser aller à de tels actes vis-à-vis du club. Et je ne parle pas d'Eyraud. Je parle bien du club, de l'institution Olympique de Marseille. (…) Tant que leur colère est dans l'affichage, dans la rue ou au stade, ça passe. Mais là, c'est trop ", a déclaré l'ancien dirigeant. Les prochains jours vont s'avérer cruciaux, pour la suite de la saison des Marseillais. Le club prendra sans doute des décisions fortes, concernant la situation sportive, mais aussi vis à vis des supporters. Certains craignent déjà un plan Leproux à la marseillaise. De telles mesures auraient des conséquences désastreuses sur les groupes ultras, et les virages qu'ils animent au Vélodrome.













Par Hind